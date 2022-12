Τεχνολογία - Επιστήμη

Γαύδος: σεισμός στα νοτιοδυτικά του νησιού

Νυχτερινή επίσκεψη του “Εγκέλαδου” κατέγραψαν οι σεισμογράφοι του Γεωδυναμικού Ινσιτιτούτου.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:59, στην θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο, σε απόσταση 54 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 18,3 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις καταγραφές του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.





