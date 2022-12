Κόσμος

Χιλή: το ηφαίστειο Λασκάρ “βρυχάται” ξανά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ύψος αρκετών χιλιομέτρων φθάνουν οι καπνοί και τα τοξικά αέρια που εκλύονται από τον κρατήρα του ηφαιστείου. Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκονται Αρχές και κάτοικοι της περιοχής.

Το ηφαίστειο Λασκάρ στη βόρεια Χιλή -- σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Σαντιάγο -- «ξύπνησε» χθες Σάββατο με αποτέλεσμα καπνός να φθάσει σε ύψος 6 χιλιομέτρων από τον κρατήρα και να καταγραφεί έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

Η Εθνική Υπηρεσία Γεωλογίας και Εξορύξεων της Χιλής (SERNAGEOMIN) αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι το ηφαίστειο Λασκάρ ενεργοποιήθηκε στις 12:36 (τοπική ώρα) χθες Σάββατο. Από την έξαρση της ηφαιστειακής δραστηριότητας του Λασκάρ μια στήλη καπνού έφθασε σε ύψος 6 χιλιομέτρων από τον κρατήρα, σύμφωνα με δορυφορικές παρατηρήσεις.

Impresionante registro del pulso eruptivo de esta tarde en el Volcan Lascar captado por un grupo de excursionistas a solo metros del crater.

Segun reportan, debieron evacuar y descender inmediatamente del macizo, actualmente se encuentran a salvo. No hay personas lesionadas. pic.twitter.com/gJLFd4Ysx9 — Red Geocientifica de Chile (@RedGeoChile) December 10, 2022

Οι αρχές ανέβασαν από πράσινο σε κίτρινο το επίπεδο συναγερμού στην ευρύτερη περιοχή και ανακοίνωσαν περίμετρο ασφαλείας πέντε χιλιομέτρων γύρω από το ηφαίστειο, όπου υπάρχουν βοσκοτόπια και καταυλισμοί αναρριχητών.

Το κίτρινο επίπεδο συναγερμού ενεργοποιείται όταν ένα ηφαίστειο παρουσιάζει ασταθή δραστηριότητα, με μικρές εκρήξεις και έκλυση νεφών από τον κρατήρα. Ενημερώθηκε επίσης η αρμόδια υπηρεσία για την ασφάλεια των αερομεταφορών.

Imagenes de la gran columna de cenizas que esta provocando el Volcan Lascar tras pulso eruptivo. #VolcanLascar, San Pedro de Atacama, #Chile. pic.twitter.com/LFS1dLAmm0 — Jimena Caceres H. (@JimenaCaceresH_) December 10, 2022

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές σε υποδομές. Το χωριό Ταλάμπρε, 30 χιλιόμετρα μακριά από το ηφαίστειο, έχει τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή προκειμένου οι κάτοικοι να είναι έτοιμοι για ενδεχόμενη εκκένωση.

Το ύψους 5.592 μέτρων Λασκάρ βρίσκεται στην περιφέρεια Αντοφαγάστα της βόρειας Χιλής, 70 χιλιόμετρα μακριά από τον οικισμό Σαν Πέδρο ντε Ατακάμα που αποτελεί πόλο έλξης τουριστών.

Η τελευταία μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου Λασκάρ σημειώθηκε το 1993, ενώ δραστηριότητα παρόμοια με την τωρινή είχε καταγραφεί το 2006 και το 2015.