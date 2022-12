Τεχνολογία - Επιστήμη

Το Twitter Blue επιστρέφει ανανεωμένο

Επιστρέφει η συνδρομητική υπηρεσία Twitter Blue για τους χρήστες της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Ποιοι χρήστες θα χρεωθούν με υψηλότερο ποσό και γιατί.

Το Twitter ενεργοποιεί ξανά τη Δευτέρα την ανανεωμένη έκδοση της συνδρομητικής υπηρεσίας Twitter Blue, με την οποία πιστοποιείται η επαλήθευση λογαριασμού.

Οι χρήστες iOS θα πληρώσουν ακριβότερα τη συνδρομή, όπως ενημέρωσε η Twitter Inc χθες Σάββατο.

Η ανανεωμένη υπηρεσία Twitter Blue θα επιτρέπει στους συνδρομητές να επεξεργάζονται αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, να ανεβάζουν βίντεο 1080p και να λαμβάνουν τη γνωστή σε όλους πλέον μπλε ένδειξη επαλήθευσης του λογαριασμού τους.

Η διεύθυνση του Twitter δεν εξήγησε για ποιον λόγο οι χρήστες iOS θα χρεωθούν ακριβότερα από τους υπόλοιπους, αλλά υπήρξαν αναφορές στα μέσα ενημέρωσης ότι η εταιρεία αναζητούσε τρόπους για να αντισταθμίσει την προμήθεια που χρεώνει η Apple στο App Store της.

