Διαφθορά σε Βόρεια Μακεδονία - Αλβανία: οι ΗΠΑ ετοιμάζουν κυρώσεις

Κλιμάκια των ΗΠΑ διεξάγουν έρευνα στα Σκόπια και απειλούν με κυρώσεις σε βάρος διεφθαρμένων παραγόντων των δύο χωρών. Ποιοι πρώην αξιωματούχοι είναι ήδη αντιμέτωποι με κυρώσεις.

Οι πρέσβεις των ΗΠΑ στα Σκόπια και στα Τίρανα εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τη διαφθορά στη Βόρεια Μακεδονία και στην Αλβανία και άφησαν να εννοηθεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν κυρώσεις σε διεφθαρμένους παράγοντες των δύο χωρών, πρώην και νυν.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στα Σκόπια, Άντζελα Άγγελερ, γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν στη Βόρεια Μακεδονία κλιμάκιο ειδικών για τον εντοπισμό διεφθαρμένων παραγόντων της Βόρειας Μακεδονίας.

«Ομάδα Κυρώσεων από την Ουάσινγκτον βρίσκεται εδώ, για να διερευνήσει πιο επιθετικά παλιούς και τωρινούς διεφθαρμένους παράγοντες και να εξετάσει όλες τις δυνατές απαντήσεις. Ο δικαστικός τομέας της Βόρειας Μακεδονίας χρειάζεται περισσότερες έρευνες, διώξεις, για να φανεί ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου» ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ στα Σκόπια.

«Ενόσω ταξιδεύω στη χώρα και συνομιλώ με απλούς ανθρώπους, πάντοτε αυτοί κάνουν λόγο για διαφθορά, όταν πρέπει να επισκεφθούν γιατρό, όταν εργάζονται, όταν το παιδί τους πρέπει να εγγραφεί σε κάποιο σχολείο. Ειλικρινά, η διαφθορά οδήγησε σε κάτι που εγώ πιστεύω ότι συνιστά πραγματική καταστροφή για τη χώρα αυτή, στο ότι δηλαδή μεγάλος αριθμός νέων ανθρώπων δεν θέλει να μείνει στη Βόρεια Μακεδονία», σημείωσε η Άντζελα Άγγελερ.

Ο αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τα Δυτικά Βαλκάνια, Γκάμπριελ Εσκομπάρ, αναμένεται τη Δευτέρα στα Σκόπια όπου θα έχει συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας. Όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης των Σκοπίων, ένα από τα κύρια θέματα των συναντήσεων που θα έχει ο Γκάμπριελ Εσκομπάρ στα Σκόπια θα είναι αυτό της αντιμετώπισης της διαφθοράς.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στα Τίρανα, Γιούρι Κιμ, έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να εντείνουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και να απαιτούν να λογοδοτήσουν διεφθαρμένοι παράγοντες στην Αλβανία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να ζητούν να λογοδοτήσουν διεφθαρμένοι παράγοντες. Γιατί; Επειδή θέλουμε να δούμε την Αλβανία - φίλη και σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ - να γίνεται ισχυρότερη και πλουσιότερη. Η διαφθορά υπονομεύει τα θεμέλια της εθνικής ασφάλειας της χώρας, περιορίζει και στρεβλώνει τις επενδύσεις και υπονομεύει τη δημοκρατία», συμπλήρωσε η πρέσβης των ΗΠΑ στα Τίρανα.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει μέχρι στιγμής κυρώσεις σε δύο πρώην πρωθυπουργούς της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας, τον Νίκολα Γκρούεφσκι και τον Σαλί Μπερίσα, θεωρώντας τους υπεύθυνους για μία σειρά «σοβαρών υποθέσεων διαφθοράς στις χώρες τους», οι οποίες «υπονομεύουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου και υποσκάπτουν την ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων».

