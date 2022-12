Υγεία - Περιβάλλον

Λευχαιμία: Αισιοδοξία από πειραματική θεραπεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καινοτόμα θεραπεία έκανε «καλά» ασθενή λίγο αφού διαγνώστηκε με λευχαιμία.

Βρετανοί γιατροί υπερασπίστηκαν την αποτελεσματικότητα καινοτόμας θεραπείας κατά επιθετικής μορφής λευχαιμίας, η οποία είναι η πιο συνηθισμένη μορφή καρκίνου στα παιδιά, αφού παρατηρήθηκε ύφεση στην πρώτη ασθενή που επωφελήθηκε από αυτήν.

Η Αλίσα, μια 13χρονη έφηβη, διαγνώστηκε με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία T το 2021. Ωστόσο ο καρκίνος του αίματος που είχε δεν ανταποκρίθηκε στις συμβατικές θεραπείες, κυρίως την χημειοθεραπεία και μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Ως εκ τούτου μετείχε σε κλινική δοκιμή του νοσοκομείου παίδων Great Ormond Street Hospital for Children του Λονδίνου για μια νέα θεραπεία που χρησιμοποιεί γενετικά τροποποιημένα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που προέρχονται από υγιή εθελοντή.

Σε 28 ημέρες παρουσίασε ύφεση, η οποία της επέτρεψε να υποβληθεί σε δεύτερη μεταμόσχευση μυελού των οστών για την αποκατάσταση του ανοσοποιητικού της συστήματος, διευκρίνισαν αυτό το σαββατοκύριακο οι Βρετανοί ερευνητές στην ετήσια σύνοδο της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας.

Έξι μήνες αργότερα, η Αλίσα "είναι καλά" και έχει επιστρέψει στο σπίτι της στο Λέστερ, στην κεντρική Αγγλία, όπου βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση.

"Χωρίς αυτήν την πειραματική θεραπεία, η μόνη επιλογή της Αλίσα θα ήταν οι παρηγορητικές θεραπείες", αναφέρει το νοσοκομείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.

Η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία επηρεάζει τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, τα B και T λεμφοκύτταρα, τα οποία καταπολεμούν και προστατεύουν από τους ιούς.

Η Αλίσα είναι η πρώτη ασθενής που γίνεται γνωστό ότι έλαβε τροποποιημένα T λεμφοκύτταρα, σημείωσε το νοσοκομείο. Η θεραπεία περιλαμβάνει την χημική μετατροπή γραμμάτων του κώδικα DNA.

Οι ερευνητές του νοσοκομείου και αυτοί του University College London είχαν συμβάλει στην ανάπτυξη της χρήσης τροποποιημένων T λεμφοκυττάρων για την αντιμετώπιση λευχαιμιών σε B λεμφοκύτταρα το 2015.

Ωστόσο αυτά τα T λεμφοκύτταρα που είχαν σχεδιαστεί για να επιτίθενται στα καρκινικά κύτταρα κατέληξαν να σκοτώνουν το ένα το άλλο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, ωθώντας τους επιστήμονες να σκεφτούν άλλες λύσεις.

"Πρόκειται για μια εξαιρετική ένδειξη του τρόπου με τον οποίο, με εξειδικευμένες ομάδες και υποδομές, μπορούμε να συνδυάσουμε τις τεχνολογίες αιχμής στο εργαστήριο με συγκεκριμένα αποτελέσματα στο νοσοκομείο για τους ασθενείς", δήλωσε ο Ουασίμ Κάσιμ, σύμβουλος ανοσολόγος και καθηγητής στο GOSH.

Αυτό "ανοίγει το δρόμο σε άλλες νέες θεραπείες και εν τέλει σε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά που νοσούν", πρόσθεσε. Η λευχαιμία είναι η πιο συνηθισμένη μορφή καρκίνου στα παιδιά.

Η Αλίσα δηλώνει σε ανακοίνωση ότι έκανε τη δοκιμή για τον εαυτό της, αλλά και για τα άλλα παιδιά που νοσούν.

"Ελπίζω ότι αυτό θα αποδείξει ότι η έρευνα λειτουργεί και ότι θα μπορεί να προταθεί σε περισσότερα παιδιά", που υποφέρουν από την ασθένεια αυτή, προσθέτει η μητέρα της η Κιόνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Gaia” - Παξοί: Πέθανε γυναίκα με εγκεφαλικό λόγω καθυστέρησης στην μεταφορά της

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: σύγκρουση λεωφορείου με αυτοκίνητο (εικόνες)

Χριστουγεννιάτικο Δέντρο: η ιστορία του και τα έθιμα στην Ελλάδα