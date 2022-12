Υγεία - Περιβάλλον

Λαμία: Γέννησε στο σπίτι της με τη βοήθεια του ΕΚΑΒ

Μωρό γεννήθηκε στο σπίτι του με τη συμβολή του πληρώματος του ΕΚΑΒ.

Στο σπίτι του γεννήθηκε «ανυπόμονο» μωρό, με την πολύτιμη συμβολή του πληρώματος του ΕΚΑΒ.

Η κλήση έγινε για τοκετό σε εξέλιξη και στο σπίτι έφτασε πλήρης μονάδα του ΕΚΑΒ, με γιατρό και πλήρωμα.

Στο σπίτι της ετοιμόγεννης βρέθηκαν και μαίες και η μητέρα έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο παιδάκι, το τρίτο της.

Σύμφωνα με τον γιατρό, Κωνσταντίνο Μπερκέτη,, η μητέρα έφερε στον κόσμο φυσιολογικά, ένα υγιέστατο αγοράκι με κανονικό βάρος και δείκτη Apgar 10.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «μια ευχάριστη εμπειρία μεταξύ των πολλών δύσκολων αποστολών που λαμβάνουν καθημερινά στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας».

Ο ίδιος έδωσε οδηγίες ώστε σε περίπτωση οποιασδήποτε επιπλοκής, να ειδοποιηθεί ξανά η υπηρεσία προκειμένου η λεχώνα και το βρέφος να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο. Από νωρίτερα βέβαια είχαν ενημερωθεί όλοι οι υπεύθυνοι ιατροί εφημερίας του Νοσοκομείου όπως και οι διαβιβαστές βάρδιας του ΕΚΑΒ μαζί με τη διεύθυνση του Παραρτήματος της υπηρεσίας ώστε όλα να πάνε καλά για την ασφάλεια του νεογνού και της μητέρας.

