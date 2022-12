Πολιτισμός

Νέα Υόρκη: Η Αθήνα στις οθόνες της Times Square (εικόνες)

Στο πιο κεντρικό σημείο της Νέας Υόρκης προβλήθηκαν οι εικόνες της Αθήνας. Η δυναμική τουριστική καμπάνια του Δήμου Αθηναίων.

Οι λαμπερές γιγαντοοθόνες της Times Square, στο πιο κεντρικό σημείο της Νέας Υόρκης, έδειχναν την Αθήνα στις πιο όμορφες στιγμές της. Στο Μετρό του Λονδίνου, οι επιβάτες έστρεφαν το βλέμμα τους στις εντυπωσιακές εικόνες από το κέντρο και τις γειτονιές της. Για περίπου δύο μήνες, η ψηφιακή καμπάνια «You Belong in Athens» - «Ανήκεις στην Αθήνα» έφερε την πόλη μας ακόμη πιο κοντά στην Αμερική και την Ευρώπη. Μέσα από ένα βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων, αναδείχθηκε η ζωντάνια, η μοναδικότητα και η αυθεντικότητα της ελληνικής πρωτεύουσας, προσκαλώντας εκατομμύρια ανθρώπους από όλο τον κόσμο να την επισκεφθούν οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.

Η δυναμική τουριστική καμπάνια που υλοποιήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων, μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ), παρουσιάζει την Αθήνα, ως μία σύγχρονη και ζωντανή πόλη που προσκαλεί τους επισκέπτες της να ανακαλύψουν το κέντρο και τις γειτονιές της, να χαρούν τον ήλιο, την ιστορία, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία της, αλλά και τη θάλασσα, μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο.

Οι υπέροχες εικόνες της καμπάνιας προβλήθηκαν επί περίπου δύο μήνες -έως το τέλος Νοεμβρίου- στην "καρδιά" της Νέας Υόρκης όλο το 24ωρο (ανά 5-10') και στο Μετρό του Λονδίνου, σε πέντε πολυσύχναστους σταθμούς (Bank, Farringdon, Whitechapel, Bond St & Tottenham Court Road) για τουλάχιστον 10 ώρες την ημέρα.

«Η φήμη της αυθεντικής Αθήνας ταξίδεψε σε δύο από τις σημαντικότερες μητροπόλεις του κόσμου, μέσω της μεγάλης καμπάνιας που ετοιμάσαμε, με στόχο την προώθηση της πόλης στο εξωτερικό και κυρίως την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού. Ως δήμος, επενδύουμε σε μια πόλη με σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες, που θα αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους ταξιδιώτες, όλους τους μήνες του χρόνου. Με την πολύτιμη συνεργασία και των stakeholders του τουρισμού, η Αθήνα συνεχίζει την ανοδική πορεία της, αποτελώντας πλέον σημείο αναφοράς στις μεγαλύτερες διεθνείς τουριστικές αγορές», τόνισε σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Παράλληλα, η καμπάνια "έτρεξε" στα ψηφιακά Μέσα και άλλων σημαντικών αγορών σε όλο τον κόσμο. Μέσω YouTube, το βίντεο προβλήθηκε στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τη Βραζιλία, ενώ προωθήθηκε και σε επιλεγμένα κοινά στη Γαλλία (Le Figaro), στην Πολωνία, στον Καναδά, αλλά και στη χώρα μας.

Στους σημαντικότερους «σταθμούς» της φετινής χρονιάς για τον τουρισμό της Αθήνας ήταν τα τρία βραβεία που απέσπασε η ελληνική πρωτεύουσα στα World Travel Awards -ως κορυφαίου Διεθνούς Πολιτιστικού Προορισμού, ως κορυφαίου Πολιτιστικού Προορισμού της Ευρώπης και ως Καλύτερου Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών της Ευρώπης- ενώ ταυτόχρονα κατάφερε να σκαρφαλώσει στην 6η θέση στην Ευρώπη και στην 8η στον κόσμο στην προσέλκυση συνεδρίων. Στην Αθήνα φιλοξενήθηκαν περισσότερα από 130 διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις, ενώ η ομάδα της ΕΑΤΑ μέσω του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων (This is Athens-CVB) έλαβε μέρος, τη φετινή χρονιά, σε 24 διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια.

