Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 – Χάρι Κέιν: Εγώ φταίω για την ήττα της Αγγλίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ευθύνη για την ήττα από τη Γαλλία που οδήγησε στον αποκλεισμό της ομάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ ανέλαβε ο παίκτης της Τότεναμ.

Ο Χάρι Κέϊν είχε την ευκαιρία να... αλλάξει την Ιστορία στο Μουντιάλ του Κατάρ, αλλά έχασε το δεύτερο πέναλτι που εκτέλεσε στο 81ο λεπτό (σ.σ. είχε ισοφαρίσει από την «άσπρη βούλα» στο 54`) του προημιτελικού με την Γαλλία, που τελικά νίκησε με 2-1 και προκρίθηκε στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο Άγγλος επιθετικός της Τότεναμ, δήλωσε στο «ITV»:

«Δημιουργήσαμε τις καλύτερες ευκαιρίες. Αλλά όλοι ξέρουμε, ότι τα μεγάλα ματς κρίνονται σε λεπτομέρειες. Και αυτές, γύρισαν υπέρ του αντιπάλου. Το πρώτο πέναλτι, ήταν εξαιρετικό και το δεύτερο δεν το έκανα όπως ήθελα. Είναι σαν να κτυπάς μια κλωτσιά στο πηγούνι και σίγουρα θα πονέσει. Όλο το ματς θα πονέσει, γιατί ήμασταν πολύ σίγουροι για αυτό που κάναμε. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος για τους συμπαίκτες μου. Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι κάθε τέσσερα χρόνια, δεν είναι ότι θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία του χρόνου.

Όμως, κάναμε ένα εξαιρετικό Παγκόσμιο Κύπελλο και όλα κατέληξαν σε μια μικρή λεπτομέρεια, για την οποία αναλαμβάνω την ευθύνη. Δεν ανησυχώ για την ομάδα. Έχουμε μεγάλα ταλέντα και το Euro είναι σε ένα 1-1,5 χρόνο. Είναι ποδόσφαιρο, είναι αθλητισμός, μερικές φορές πρέπει να παίρνεις τα πράγματα χαλαρά και να προχωρήσεις».

Ειδήσεις σήμερα:

Λευχαιμία: Αισιοδοξία από πειραματική θεραπεία

Εορταστικό ωράριο: Κυριακή με ανοικτά μαγαζιά για τόνωση της αγοράς

Τροχαίο με ανήλικο οδηγό μηχανής