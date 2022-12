Οικονομία

ΔΣΑ: Αποχή δικηγόρων την Δευτέρα

Ποιες ώρες θα απόσχουν οι δικηγόροι την Δευτέρα. Που και πότε οργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ποια είναι τα αιτήματα τους.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, οργανώνεται για την Δευτέρα, "για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και την κυβερνητική αδιαφορία για την αντιμετώπιση του θέματος", όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση τους.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13.00, έξω από το Υπουργείο Εργασίας, (Σταδίου 25, Αθήνα).

Λόγω της συγκέντρωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αποφάσισε την Δευτέρα, να πραγματοποιήσει τρίωρη αποχή των δικηγόρων, από τα δικαστήρια, από τις 12:00 ως τις 15:00.

