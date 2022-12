Πολιτική

Υποκλοπές: η ΕΥΠ, ο Χατζηδάκης και η πολιτική σύγκρουση

Αδιάκοπος μαίνεται ο “πόλεμος” Μαξίμου - αντιπολίτευσης, με αφορμή δημοσιεύματα για παρακολούθηση του Αντιπροέδρου της ΝΔ. Τι ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι απαντά με αιχμές ο Οικονόμου

Της Όλγας Παναγιωτίδου

Υπαινιγμούς για την στάση του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση των παρακολουθήσεων αφήνει η κυβέρνηση, μετά και το δημοσίευμα για επισύνδεση του κινητού τηλεφώνου του Κωστή Χατζηδάκη.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα», ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ανέφερε ότι «Η ελληνική Δικαιοσύνη οφείλει να διερευνήσει τα πάντα, τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα, τα όσα αναφέρονταν στα δημοσιεύματα όλο το προηγούμενο διάστημα. Εδώ υπάρχει ένας μηχανισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 4-5 Κυριακές. Δηλαδή, τι γίνεται; Δημοσιεύει μια εφημερίδα, καταθέτει ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Δημοσιεύει μια εφημερίδα, ξανακαταθέτει ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια μεθοδολογία, η οποία εξελίσσεται «αρμονικά» εδώ και περίπου ένα-ενάμιση μήνα, με τα ίδια ή παρεμφερή πράγματα, τα οποία, σπεύδω να πω, ότι είναι η Δικαιοσύνη εκείνη -έτσι γίνεται στις χώρες- θεσμικά κατοχυρωμένη, που οφείλει να πει τι από όλα αυτά αληθεύει, ποιοι είναι οι αυτουργοί, πού είναι τα μυθεύματα και να αποδώσει την αλήθεια».

«Ένα πράγμα είναι σαφές, ότι η προσπάθεια που γίνεται όλο το προηγούμενο διάστημα κορυφώνεται και σήμερα, να υπονοηθεί ότι ο Πρωθυπουργός είχε δώσει ή τελούσε σε γνώση του ή πολύ περισσότερο είχε δώσει εντολή να παρακολουθούνται άνθρωποι με τους οποίους συμπορεύεται δεκαετίες ολόκληρες ή κρατικοί αξιωματούχοι με τους οποίους διαχειρίστηκε με επιτυχία κρίσιμα θέματα για τη χώρα και την εθνική ασφάλεια, αυτό είναι πέρα για πέρα παρανοϊκό. Είναι πέρα για πέρα αβάσιμο. Εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντέδρασε με τον τρόπο που αντέδρασε όταν ήρθε στην επιφάνεια το ζήτημα της επισύνδεσης του κ. Ανδρουλάκη, φαντάζεστε ποια θα ήταν η αντίδρασή του εάν επρόκειτο για παρόμοιες περιπτώσεις για ανθρώπους που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Εδώ, λοιπόν, υπάρχουν ζητήματα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Υπάρχουν ζητήματα να δούμε ποια είναι αυτά τα κυκλώματα που έχουν αυτά τα στοιχεία. Μένει να δούμε εάν είναι αληθινά», σημείωσε ο Γιάννης Οικονόμου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι της Κυριακής, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Μετά και τα αδιάσειστα στοιχεία για την παρακολούθηση Χατζηδάκη από την ΕΥΠ, ο κ. Μητσοτάκης άφησε πια τις φαιδρές δικαιολογίες πως οι αποκαλύψεις τόσων μηνών ήταν μυθεύματα και πέρασε στην αυτογελοιοποίηση: Δεν γνώριζε ο ίδιος που είχε την ευθύνη της ΕΥΠ ότι η υπηρεσία παρακολουθεί τον υπουργό του… Επειδή δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που να τον πιστεύει, περιμένουμε μία ξεκάθαρη απάντηση: Ποιοι είναι οι λόγοι εθνικής ασφαλείας που οδήγησαν την Εισαγγελέα της ΕΥΠ, κα Βλάχου να υπογράψει τουλάχιστον έξι διατάξεις για την παρακολούθηση του κ. Χατζηδάκη, δεδομένου ότι αυτή συνεχιζόταν για τουλάχιστον έναν χρόνο. Μετά την πρώτη δηλαδή δίμηνη παρακολούθησή του, υπήρχε εμπεδωμένη πεποίθηση πως συνέτρεχαν λόγοι παράτασης των υποκλοπών. Ποιοι ήταν αυτοί οι λόγοι; Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει.

Όσο για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, περιμένουμε να μας πει συγκεκριμένα, ποιοι είναι τα «ρυπαρά δίκτυα που δίνουν στοιχεία και διοχετεύουν υλικό»; Ο πρώην Διοικητής της ΕΥΠ, κ. Κοντολέων; Ο πρώην ΓΓ του Πρωθυπουργού κ. Δημητριάδης; Η Εισαγγελέας της ΕΥΠ κα Βλάχου; Κάποιος άλλος, και αν ναι, ποιος;

ΥΓ. Οι αστειότητες που σερβίρουν για φτηνό αντιπερισπασμό αφότου πιάστηκαν με τους κοριούς στα αυτιά, είναι ανάξιες οποιουδήποτε σχολιασμού. Τι να απαντήσει κανείς στο επιχείρημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δήθεν μετέτρεψε το κακούργημα σε πλημμέλημα για να πέσουν στα μαλακά οι συνεργάτες του κου Μητσοτάκη που έστησαν κατ’ εντολήν του το παρακράτος των παρακολουθήσεων ; Ήμαρτον…»

Σε δήλωση του, ο Γιάννης Οικονόμου σχολιάζει «Ο ΣΥΡΙΖΑ πουλάει «πνεύμα και ηθική», ενώ ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ κ. Ρουμπάτης, σε πλήρη γνώση του κ. Τσίπρα, ο οποιος πρόσφατα δήλωνε άγνοια, φέρεται να διαπραγματευόταν, στο διάστημα 2016-2019, την αγορά λογισμικών παρακολούθησης, προχωρώντας και σε δοκιμή του Pegasus επί ελληνικών τηλεφώνων. Συνεργάζονταν μάλιστα με πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται και με το Predator. Επίσης, ενώ κατα την περίοδο 2016-2018 είχε εντοπιστεί η λειτουργία του Pegasus στην Ελλάδα, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές του 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ αποποινικοποίησε την εμπορία, την διάθεση και την κατοχή του. Γιατί;»

Το Documento δημοσιεύει διαλόγους που σύμφωνα με την εφημερίδα προέρχονται από συνομιλίες του Κωστή Χατζηδάκη, υποστηρίζοντας ότι η ΕΥΠ τον παρακολουθούσε από τον Νοέμβριο του 2020 και το λιγότερο για έναν χρόνο. Το δημοσίευμα αναφέρεται σε συνομιλίες του με δημοσιογράφους, υπουργούς της ΝΔ και επιχειρηματίες

Ο Κωστής Χατζηδάκης, σε δήλωση του από το μεσημέρι του Σαββάτου αναφέρει πως «Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός, με τον οποίο έχουμε άριστη συνεργασία και με τιμά με τη φιλία του τόσα χρόνια, υπάρχει έστω και η παραμικρή πιθανότητα να εμπλέκεται σε όλη αυτή την ιστορία. Το υπογραμμίζω για μια ακόμα φορά! Άλλωστε και οι τρεις πρωθυπουργοί με τους οποίους έχω συνεργαστεί ήταν πάντοτε ενήμεροι για όλες τις μείζονες αποφάσεις στα Υπουργεία που κατά καιρούς έχω υπηρετήσει. Οι πολιτικές μου επιλογές ήταν σαφείς και γνωστές τόσο στους ίδιους όσο και στους Έλληνες πολίτες.





Η όλη υπόθεση ωστόσο που απασχολεί τον δημόσιο βίο από τον Αύγουστο δεν παύει να είναι δυσώδης. Η ακατάσχετη σεναριολογία και ονοματολογία, η απίστευτη πολιτική εμπάθεια και οι απροκάλυπτες σκοπιμότητες επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι, πέρα από τις πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης για ένα νέο σύγχρονο πλαίσιο που να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα παράνομα λογισμικά και να θέτει σε νέες και χωρίς παθογένειες βάσεις την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή επιτάχυνση των σχετικών ενεργειών της Δικαιοσύνης. Η Δικαιοσύνη οφείλει να αντιμετωπίσει το όλο αυτό ζήτημα γρήγορα και σφαιρικά, οδηγώντας στην τιμωρία όλους όσους καθ’ οιονδήποτε τρόπο έχουν παρανομήσει στη συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι θέμα Δημοκρατίας!»

Από την Πρέβεζα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε ότι «συνέχεια έρχονται στο φως και δημοσιεύονται νέα στοιχεία για υποκλοπές και παρακολουθήσεις, όπως σήμερα για τον Κ. Χατζηδάκη. Εμείς θεωρούμε ότι όλα έχουν την αξία τους κι όλα πρέπει να διερευνηθούν. Πολύ φοβόμαστε όμως ότι αν όλα αυτά υποταχθούν σε ένα δικομματικό καβγά, σαν κι αυτόν που παρακολουθήσαμε στη Βουλή, στο τέλος θα επικρατήσει και μια δικομματική ομερτά μεταξύ τους, όπως συνήθως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις χρόνια τώρα, αφήνοντας απ’ έξω τη μεγάλη εικόνα του κράτους- υποκλοπέα και χαφιέ.»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Ραγκούσης σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα για την παρακολούθηση Χατζηδάκη από την ΕΥΠ αναφέρει: «Οι στιγμές είναι πλέον απολύτως κρίσιμες για την 3η ελληνική δημοκρατία. Από χθες, ουσιαστικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και ο ίδιος, παραδέχθηκαν την παρακολούθηση Χατζηδάκη από την ΕΥΠ. Είναι δυνατόν οι πρώην Πρωθυπουργοί και οι βουλευτές της ΝΔ, να αποδεχτούν τη γελοία δικαιολογία που κατασκευάζεται από το Μαξίμου, ότι δήθεν ο Μητσοτάκης δεν γνώριζε;Αυτοί που είναι υπερήφανοι για το Σύνταγμα του 1975, είναι δυνατόν να μοιραστούν την ιστορική ευθύνη για αυτήν την πρωτοφανή -και αποδεδειγμένη πια- αντιδημοκρατική εκτροπή; Είναι δυνατόν να συγκαλύψουν τέτοιου ιστορικού μεγέθους ζημιά στο δημοκρατικό πολίτευμα και στο Σύνταγμα της χώρας;»

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Μέρα 25, Μιχάλης Κριθαρίδης, σε σχόλιο του, το μεσημέρι της Κυριακής, αναφέρει «Οι αποκαλύψεις για τις υποκλοπες συνεχίζονται και μάλιστα και με αποδείξεις όπως ακριβώς ζήτησε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, για τον Υπουργό του κ. Χατζηδάκη, και παρόλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να παριστάνει τον ανήξερο. Δεν πείθει κανέναν όμως πια ο φυγάς».

