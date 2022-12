Παράξενα

Βόλος: Κλέφτης πήρε πατίνι κι....έφυγε (εικόνες)

Πατίνι που ήταν σταθμευμένο έξω από κατάστημα ρούχων έκλεψε ένας άνδρας κι έφυγε με αυτό, χωρίς θράσος.

Ο άγνωστος δράστης πήρε το πατίνι, μεγάλης αξίας, που ήταν στην οδό Τοπάλη, στον Βόλο κι έφυγε σαν κύριος.

Ο κλέφτης φορούσε αθλητικές φόρμες και κουκούλα, κινείται με άνεση μέσα στον κόσμο, βλέπει το πατίνι, το αρπάζει σαν να μην τρέχει τίποτα και εξαφανίζεται.

Οι κινήσεις του καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας.

