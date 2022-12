Life

Μαίρη Συνατσάκη: η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της

Την πρώτη ανάρτησή της με το νεογέννητο μωρό της έκανε η Μαίρη Συνατσάκη.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Μαίρη Συνατσάκη, μία εβδομάδα μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού.

Η Μαίρη Συνατσάκη έφερε την περασμένη Κυριακή την κορούλα της με τον Ίαν Στρατή στον κόσμο και σήμερα έκανε την πρώτη της ανάρτηση.

«Βγήκαμε από το μαιευτήριο στην Κηφισίας. Μόνο που δεν ήταν πια η Κηφισιάς αυτή.

Τα χρώματα αυτού του κόσμου έξω από το δωμάτιο που μείναμε τις τρεις τελευταίες ημέρες, εγώ δεν τα θυμάμαι έτσι.

Ούτε ο αέρας αυτός μοιάζει με απλό οξυγόνο.

Κι αυτήν την διαδρομή κανονικά θα έπρεπε να την αναγνωρίζω. Την εχώ κάνει εκατοντάδες φορές.

Αλλά τώρα…

Τώρα;

Τώρα,

ούτε ξέρω,

ούτε θυμάμαι,

ούτε που με νοιάζει που θα στρίψω.

Δεν ξέρω τίποτα από εδώ και πέρα.

Θα είναι νέα ζωή.

Η τυχερή σαλοπέτα έφτασε στον προορισμό της

Εσύ που μου παίρνεις τα σκοτάδια και τα φέρνεις πίσω φωτεινά @ianstratisnotofficial

Εδώ ένιωσα ασφαλής και εδώ την γνώρισα! Θα είναι για πάντα ο τόπος συνάντησης μας. Σας ευχαριστώ για όλα @omilosiaso Γιατρέ μου, @thanos_paraschos_embio μου, ευχαριστώ εσένα από τα βάθη της καρδιάς μου που διαχειρίστηκες πρωτίστως το άγχος μου με την ηρεμία και την εμπειρία σου και μου την έφερες στην ζωή.

Κι ένα μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες που πλαισίωσαν αυτήν την εγκυμοσύνη με την φροντίδα τους και την ουσιαστική τους βοήθεια 9 μήνες τώρα. Τις μαίες μου, Σμαράγδα μου, Θάλεια μου, Σοφία μου!

Τα μηνύματα σας είναι παραπάνω από συγκινητικά. Σαν να έχω μια τεράστια οικογένεια στα πέρατα της χώρας που περίμενε να λούσει με αγάπη την μικρουλένια μας. Σας ευγνωμονώ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mary Synatsaki (@mairiboo)

