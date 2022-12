Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Ρονάλντο: “Βολές” από την Τζορτζίνα Ροντρίγκες στον Φερνάντο Σάντος

Με ανάρτησή της στα social media, η Ισπανίδα αποθέωσε τον σούπερ σταρ της Πορτογαλίας για την απόδοσή του αφότου πέρασε στο ματς ως αλλαγή και “επιτέθηκε” στον πρώην τεχνικό της Εθνικής Ελλάδας.



Η Πορτογαλία αποκλείστηκε από το Μαρόκο στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2022, με ήττα 1-0 και ο Φερνάντο Σάντος φαίνεται ότι βρίσκεται ένα… βήμα από την απόλυση.

Ο Πέπε κατηγόρησε τη FIFA και τον… Μέσι για τον αποκλεισμό, αλλά η ομοσπονδία αναμένεται να λύσει τη συνεργασία της με τον Σάντος, στον οποίο έριξε “βολές” και η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο, Τζορτζίνα Ροντρίγκες. Με ανάρτησή της στα social media, η Ισπανίδα αποθέωσε τον σούπερ σταρ της Πορτογαλίας για την απόδοσή του αφότου πέρασε στο ματς ως αλλαγή και “επιτέθηκε” στον πρώην τεχνικό της Εθνικής Ελλάδας.

Η ανάρτηση της Τζορτζίνα Ροντρίγκες

«Σήμερα ο φίλος και ο προπονητής σου πήρε τη λάθος απόφαση. Αυτός ο φίλος για τον οποίο έχεις πει τόσα λόγια θαυμασμού και σεβασμού. Ο ίδιος που, όταν σε έβαλε στο γήπεδο, είδε πώς άλλαξαν όλα, αλλά ήταν πολύ αργά. Μην υποτιμάς τον καλύτερο παίκτη του κόσμου, το πιο δυνατό σου όπλο. Πολύ λιγότερο, δεν έπρεπε να παίξεις για κάποιον που δεν το αξίζει. Η ζωή μας δίνει μαθήματα. Σήμερα δεν χάνουμε, μαθαίνουμε. Σε θαυμάζουμε» έγραψε χαρακτηριστικά.

