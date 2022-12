Κοινωνία

Κολωνός - Φωτιά: Πέθανε ο 5χρονος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματική ήταν η κατάληξη του 5χρονου που τραυματίστηκε βαριά μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της 27ης Νοεμβρίου στο διαμέρισμα της οικογένειας στον Κολωνό.

Δραματική ήταν η κατάληξη του 5χρονου Χαράλαμπου που τραυματίστηκε βαριά μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της 27ης Νοεμβρίου στο διαμέρισμα της οικογένειας στον Κολωνό.

Οι γιατροί έδωσαν για 12 ημέρες μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή. Τελικά το παιδί υπέκυψε και η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη στο Νεοχώρι Κυλλήνης, τόπο καταγωγής της μητέρας του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι φλόγες στο διαμέρισμα της οδού Αλκυόνης πήραν γρήγορα διαστάσεις το βράδυ της Κυριακής. Οι γείτονες ειδοποίησαν την πυροσβεστική και προσπάθησαν να βοηθήσουν την οικογένεια.

Οι πυροσβέστες μπήκαν στο διαμέρισμα και βρήκαν τον 5χρονο στο κρεβάτι του. Τον κατέβασαν αμέσως στο ισόγειο και του έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Η μητέρα, σύμφωνα με πληροφορίες απουσίαζε εκείνη τη στιγμή με ένα από τα παιδιά ενώ το τρίτο και ο πατέρας κατάφεραν να βγουν έγκαιρα από το διαμέρισμα.

Ο 5χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Αττικό Νοσοκομείο και διασωληνώθηκε. Τα αδέλφια του πήγαν για προληπτικούς λόγους στο Παίδων. Οι γονείς δεν τραυματίστηκαν ενώ ο πατέρας συνελήφθη. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο από τον οποίο προέκυψε σοβαρή σωματική βλάβη.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: Ανεπιθύμητοι στη στέψη του βασιλιά Καρόλου;

Αρχαιοκάπηλος συνελήφθη στις Σέρρες (εικόνες)

Τροχαίο με αγελάδα στην Εθνική Οδό (εικόνες)