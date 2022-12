Πολιτική

Μητσοτάκης: Δεν θα ανταγωνιστούμε με τους αντιπάλους μας στη λάσπη και την τοξικότητα

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Νομαρχιακή Συνέλευση της ΔΕΕΠ Β2 ΝΔ Δυτικού Τομέα Αθηνών. Τι είπε για την ενεργειακή κρίση, το ΕΣΥ και τις εκλογές.



«Εχω μια σταθερή σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης με τη Δυτική Αθήνα. Μία σχέση η οποία χτίστηκε εδώ και μία 20ετία», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Νομαρχιακή Συνέλευση της ΔΕΕΠ Β2 ΝΔ Δυτικού Τομέα Αθηνών. Ο πρωθυπουργός θυμήθηκε ότι η πρώτη του παρουσία σε επίσημη μεγάλη εκδήλωση της ΝΔ ήταν σε μία συγκέντρωση που έγινε στο Αιγάλεω το 2003 με ομιλητή τον Κώστα Καραμανλή. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε συγχαρητήρια στα στελέχη της Νομαρχιακής για τη δουλειά που κάνουν στη Δυτική Αθήνα και δήλωσε απολύτως σίγουρος ότι το κυβερνών κόμμα, στα δυτικά, είναι πανέτοιμο για να αντιμετωπίσει μία ακόμα σημαντική, κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.

«Άκουγα τον φίλο Κωστή να λέει ότι είμαστε μια πολύ καλή κυβέρνηση, κατά την άποψή του -είναι και η άποψη την οποία συμμερίζομαι και εγώ- ίσως η καλύτερη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης. Και αναρωτιόμουν εάν πίσω από αυτά τα λόγια, τα οποία οποιαδήποτε κυβέρνηση μπορεί να τα ισχυρίζεται και να τα οικειοποιείται, κρύβεται πραγματικό και πόσο περιεχόμενο», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης αναφέροντας πως τα κριτήρια είναι πού βρίσκεται σήμερα η χώρα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019 και πώς αντιμετώπισε η κυβέρνηση όσα συνέβησαν αυτά τα 3,5 χρόνια. Ο πρωθυπουργός είπε πως πιστεύει ότι η κυβέρνηση αντικειμενικά παίρνει έναν πολύ καλό βαθμό και από πολίτες οι οποίοι δηλώνουν ότι και στις επόμενες εκλογές δεν θα ψηφίσουν ΝΔ.

«Αυτό για εμένα είναι από μόνο του μία ψήφος εμπιστοσύνης. Γιατί, πράγματι, όταν διεκδικήσαμε τη στήριξη του ελληνικού λαού το 2019, αναλάβαμε μια σειρά από πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και υπενθύμισε τις προεκλογικές εξαγγελίες του το 2019. Επ' αυτού αναφέρθηκε στη μείωση των φόρων, στην πτώση της ανεργίας, στην προσέλκυση επενδύσεων. «Και φυσικά αυτές οι επενδύσεις είναι που τελικά δημιουργούν τις νέες θέσεις εργασίας. Και αυτές οι επενδύσεις είναι τελικά που θα ανεβάσουν τους μισθούς προς τα πάνω», υπογράμμισε, ενώ είπε πως ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της δεύτερης τετραετίας για τη ΝΔ είναι πώς η ανάπτυξη θα έχει ένα πραγματικό αποτύπωμα και στα εισοδήματα των εργαζομένων.

«Τα πρώτα σημαντικά βήματα έγιναν. Με αυτήν την κυβέρνηση και με απόφαση του Κωστή του Χατζηδάκη αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός κατά 50 ευρώ, και θα αυξηθεί και πάλι την 1η Μαΐου του 2023. Με αυτήν την κυβέρνηση, και πάλι από το υπουργείο Εργασίας, κάναμε μια σειρά από ενεργητικές πολιτικές εργασίας, λέγοντας ότι δεν μας ενδιαφέρει ουσιαστικά να επιδοτούμε την ανεργία όσο μας ενδιαφέρει να επιδοτούμε την εργασία», συμπλήρωσε. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε, επίσης, για τον εξορθολογισμό του μητρώου του ΟΑΕΔ και τόνισε πως δεν υπάρχει πιο αποτελεσματική κοινωνική πολιτική από το να δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως τα αποτελέσματα της κυβέρνησης είναι μετρήσιμα, ενώ μίλησε και για την ασφάλεια, την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας σε μία ταραγμένη περιοχή.

«Σήμερα, η Ελλάδα είναι πολύ πιο ισχυρή, πολύ πιο ασφαλής και οι Έλληνες πολίτες είναι πολύ πιο ασφαλείς» συνέχισε, ενώ επισήμανε με αφορμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ότι «δεν μπορεί να υπάρχει ευημερία και δημοκρατία χωρίς ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα, ειδικά όταν έχουμε απέναντί μας έναν γείτονα σαν την Τουρκία».

«Δυστυχώς, σε πολλές από αυτές τις επιλογές ήμασταν μόνοι μας. Λυπάμαι για το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να πετύχουμε ένα ελάχιστο εθνικής συνεννόησης για σημαντικές επενδύσεις που έγιναν στην Άμυνα, και για σημαντικές, σημαντικότατες γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές συμφωνίες, όπως αυτές που υπογράψαμε με τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας είναι όμως. Εμείς κάναμε και κάνουμε το καθήκον μας. Θωρακίζουμε την πατρίδα μας. Και όσο πιο ισχυρή είναι η Ελλάδα τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα έχει να διαφυλάξει την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο», πρόσθεσε σημειώνοντας παράλληλα πως σε αυτήν τη μεγάλη περίοδο ενεργειακής κρίσης, θα ψάξουμε και θα κάνουμε έρευνες για ελληνικούς υδρογονάνθρακες, ελληνικό φυσικό αέριο. «Δεν ξέρουμε τι θα βρούμε. Είμαστε αισιόδοξοι. Δεν θέλω να καλλιεργώ προσδοκίες ανυπόστατες, είμαστε όμως αισιόδοξοι. Κι εφόσον καταφέρουμε να βρούμε φυσικό αέριο, θα είναι πολύ καλό για τη χώρα μας, θα είναι καλό και για την Ευρώπη», συμπλήρωσε τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία ξαναπατά στα πόδια της και είναι πρωτοπόρος στην Ευρώπη αντί να είναι ουραγός.

«Εξάλλου, κι ο Κωστής έχει περάσει πολλά χρόνια στην Ευρώπη, μας αντιμετώπιζαν πάντα ως ουραγό στην Ευρώπη, ως το προβληματικό παιδί της ευρωπαϊκής οικογένειας. Είναι μεγάλη ικανοποίηση για τη χώρα όταν σήμερα πηγαίνουμε στην Ευρώπη και είμαστε πρωτοπόροι σε πολλές από τις λύσεις τις οποίες εισηγούμαστε. Είναι μια Ελλάδα με αυτοπεποίθηση, που πατάει καλά στα πόδια της και βλέπει το μέλλον μπροστά της με αισιοδοξία», είπε παρουσία του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη.

Για το μεταναστευτικό, ανέφερε πως σήμερα η Ελλάδα δεν είναι μέρος του προβλήματος των συζητήσεων που γίνονται για τη μετανάστευση, όπως άλλες χώρες που αντιμετωπίζονται ως προβληματικές, διότι δεν έχουν καταφέρει να ασφαλίσουν τα δικά τους σύνορα.

Σημείωσε στη συνέχεια ότι στη ΝΔ έχουν έρθει και άνθρωποι που δεν προέρχονται παραδοσιακά στο χώρο του κυβερνώντος κόμματος και τόνισε ότι η αυτοδύναμη ΝΔ στις εκλογές δεν θα είναι κατ' ανάγκη μονοχρωματική. «Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε μια κυβέρνηση αξιοκρατική», συμπλήρωσε επισημαίνοντας πως «σε όλη αυτή την προσπάθεια είχαμε μαζί μας την οργανωμένη βάση της Νέας Δημοκρατίας».

Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, τόνισε πως η κυβέρνηση στηρίζει τους λογαριασμούς ρεύματος, πρόσθεσε 300 εκατ. ευρώ στο επίδομα θέρμανσης και μόνο το Δεκέμβριο θα πέσουν στην αγορά σχεδόν 900 εκατ. ευρώ. «Επίδομα θέρμανσης και, ναι, τα 250 ευρώ που θα πάρετε όλοι όσοι τα δικαιούστε στις 20 Δεκεμβρίου. Μια μικρή ανακούφιση για να μπορέσουν οι συμπολίτες μας που έχουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες να κάνουν όσο το δυνατόν πιο αξιοπρεπείς γιορτές», υπογράμμισε σημειώνοντας πως αυτό είναι το αποτύπωμα μιας παράταξης βαθιά κοινωνικής, βαθιά λαϊκής και τελικά βαθιά προοδευτικής.

«Προοδευτική διακυβέρνηση είναι η κυβέρνηση της ΝΔ», συμπλήρωσε και αναφέρθηκε στην επίλυση του θέματος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, στην επέκταση του Μετρό στη Δυτική Αθήνα και στο Ίλιον, στο σχεδιασμό ώστε τα στρατόπεδα της περιοχής να αποδοθούν στην τοπική κοινωνία.

Αναφερόμενος στην υγεία, είπε ότι το ΕΣΥ άντεξε, αλλά ανέδειξε τις αδυναμίες του και τα δυνατά του σημεία «και να ξέρετε ότι για την επόμενη τετραετία, η επένδυση στη δημόσια υγεία αποτελεί κεντρική δική μου πολιτική προτεραιότητα, σε προσωπικό επίπεδο».

Επ' αυτού μίλησε, επίσης, για τις προληπτικές μαστογραφίες για γυναίκες από 50 έως 69 χρόνων και στον Προσωπικό Γιατρό, ενώ είπε ότι γνωρίζει πως χρειάζονται παρεμβάσεις στα νοσοκομεία.

«Όλα αυτά, λοιπόν, αποτελούν μόνο ψήγματα ενός έργου μιας κυβέρνησης η οποία δούλεψε σκληρά και η οποία και τώρα, καθώς πλησιάζουμε προς τις εκλογές -για να κλείσω την παρέμβασή μου με κάποιες πολιτικές παρατηρήσεις- δεν θα μπει στον πειρασμό να ανταγωνιστεί με τους αντιπάλους μας στη λάσπη και στην τοξικότητα», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Και τόνισε: «Αυτός που επενδύει σε τέτοιες πρακτικές είναι κατά κανόνα αυτός ο οποίος δεν έχει να σας πει τίποτα για τα δικά σας προβλήματα, ο οποίος δεν έχει λύσεις οι οποίες να αντέχουν στη βάσανο της σύγκρισης. Και ίσως κουβαλώντας και κάποια πολιτική "τεχνογνωσία" η οποία να έρχεται από το βαθύ παρελθόν -αναφέρθηκε σε αυτή ο Δημήτρης- να επιλέγει να κάνει τη ζωή της χώρας "ροντέο". Δεν θα τους ακολουθήσουμε. Θα απαντάμε πάντα με ευθύτητα και με αυτοπεποίθηση. Αλλά μην περιμένετε από μας ότι δεν θα μιλήσουμε για το έργο μας και ότι δεν θα μιλήσουμε κυρίως για το σχέδιό μας για την επόμενη τετραετία. Δεν σε ψηφίζει κανείς μόνο γι' αυτά τα οποία έκανες, σε ψηφίζει γι' αυτά τα οποία θέλεις να κάνεις. Εγώ το λέω ξεκάθαρα: το έργο μας είναι ακόμα ημιτελές. Έχουμε ένα σχέδιο, το οποίο είναι σχέδιο σε κάθε περίπτωση οκταετίας, για να μπορέσουμε πραγματικά να αλλάξουμε την Ελλάδα, για να ριζώσουν οι μεγάλες αλλαγές τις οποίες έχουμε δρομολογήσει».

Ο πρωθυπουργός επισήμανε, επιπλέον, ότι το τίποτα δεν είναι δεδομένο και πως δεν μιλάμε για πρώτες και δεύτερες εκλογές, μία είναι η κάλπη.

«Μία είναι η κάλπη και αυτή θα δώσει τελικά -έστω και αν χρειαστεί να έχει δύο εκδοχές- την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Με προσήλωση, λοιπόν, στο έργο μας, αποκρούοντας τις επιθέσεις των αντιπάλων μας, μιλώντας -όπως είπα- πάντα για τα προβλήματα των πολιτών, αυτό ζητώ σήμερα από τις κομματικές μας οργανώσεις και από τα στελέχη μας, μεταφέροντας σε εμάς τον παλμό της κοινωνίας και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε» υπογράμμισε, ενώ σημείωσε πως έγιναν και λάθη τα οποία η κυβέρνηση είχε το θάρρος να αναγνωρίσει και τα διορθώνει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

«Μπαίνουμε λοιπόν στο 2023, σε μια χρονιά η οποία θα είναι προεκλογική, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Θα εργαζόμαστε μέχρι την τελευταία στιγμή να παράγουμε κυβερνητικό έργο και τους επόμενους μήνες έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε», τόνισε.

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για τη στέγη και στο νομοσχέδιο για την ανακουφιστική φροντίδα και επανέλαβε ότι η κυβέρνηση ήταν συνεπής στις δεσμεύσεις της. «Ξέρω ότι σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτήν την προσπάθεια θα σας έχουμε όλες και όλους μαζί μας, παλιούς αγωνιστές της παράταξης, νέους φίλους οι οποίοι ήρθαν και συντάχθηκαν με τη μεγάλη μας πολιτική οικογένεια και, ναι, θα είμαστε το βράδυ των εκλογών και πάλι νικητές. Θέλω να σας ευχηθώ καλές γιορτές, χαρά και υγεία στις οικογένειές σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το προεκλογικό 2023», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Στην ίδια εκδήλωση, ο Κωστής Χατζηδάκης είπε πως η σημερινή είναι η πιο πετυχημένη κυβέρνηση της Ελλάδα στη μεταπολίτευση και πως αυτά που έγιναν μέσα σε περίπου 4 χρόνια στην Ελλάδα, δεν έγιναν ολόκληρες δεκαετίες.

Χαιρετισμό απηύθυναν, επίσης, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δημήτρης Μαυροειδάκος και ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου. Στη συνέλευση παρέστησαν ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών Γιάννης Λοβέρδος, ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο γενικός γραμματέας της ΔΕΕΠ Αλέξανδρος Φυντανίδης.

