Πούτιν - Ερντογάν: Νέα επικοινωνία για “κοινά ενεργειακά προγράμματα”

Στο επίκεντρο οι διμερείς δεσμοί ανάμεσα σε Μόσχα και Άγκυρα, θέματα ενέργειας και η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.



Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν «κοινά ενεργειακά προγράμματα των χωρών τους και ιδιαίτερα σχέδια στον τομέα του φυσικού αερίου» κατά την διάρκεια της σημερινής τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Οι δύο αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την δημιουργία κόμβου φυσικού αερίου στην Τουρκία, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Νωρίτερα, η τουρκική προεδρία είχε ανακοινώσει ότι οι δύο συζήτησαν την προετοιμασία για την εξαγωγή και άλλων προϊόντων διατροφής και βασικών αγαθών μέσω του διαδρόμου των σιτηρών στην Μαύρη Θάλασσα, καθώς και τους διμερείς δεσμούς ανάμεσα στην Μόσχα και την Αγκυρα, θέματα ενέργειας και αντιμετώπισης της τρομοκρατίας.

«Εκκαθάριση»

Ο Ταγίπ Ερντογάν μίλησε συγκεκριμένα στον Βλαντίμιρ Πούτιν για την ανάγκη «εκκαθάρισης» της βόρειας Συρίας από τις κουρδικές δυνάμεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

«Είναι σημαντικό ζήτημα προτεραιότητας η εκκαθάριση από τρομοκράτες της περιοχής κατά μήκος των συνόρων, σε βάθος τουλάχιστον 30 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το μνημόνιο του Σότσι του 2019», δήλωσε ο Ερντογάν αναφερόμενος στους κούρδους μαχητές των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG) στην βόρεια Συρία.

Ο Ταγίπ Ερντογάν απειλούσε από τον Νοέμβριο ότι θα εξαπολύσει χερσαία στρατιωτική επιχείρηση στην βόρεια Συρία για να απωθήσει τους μαχητές των YPG, στους οποίους η Αγκυρα επέρριψε την ευθύνη για την βομβιστική επίθεση με έξι νεκρούς στην Κωνσταντινούπολη στις 13 Νοεμβρίου. Οι κουρδικές δυνάμεις αρνούνται οποιαδήποτε ευθύνη.

Το 2019, συμφωνία ανάμεσα στην Αγκυρα και την Μόσχα έθεσε τέλος στην τουρκική επίθεση με την υπόσχεση της δημιουργίας «ζώνης ασφαλείας» βάθους 30 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων για να προστατευθεί η Τουρκία από επιθέσεις που θα μπορούσαν να προέλθουν από το συριακό έδαφος.

Αντίστοιχη συμφωνία είχε επιτευχθεί το 2019 ανάμεσα στην Αγκυρα και την Ουάσινγκτον. Η Τουρκία κατηγορεί την Ρωσία, όπως και τις ΗΠΑ, ότι δεν έχουν τηρήσει τις συμφωνίες αυτές και ότι δεν έχουν απομακρύνει από τα συροτουρκικά σύνορα της δυνάμεις των YPG.

Η Τουρκία εξαπέλυσε στις 20 Νοεμβρίου σειρά αεροπορικών επιδρομών στη βορειοανατολική Συρία κατά θέσεων κούρδων μαχητών.

Μερικές εκατοντάδες στρατιώτες του διεθνούς συνασπισμού είναι ανεπτυγμένοι στην περιοχή αυτή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών Συριακών Δυνάμεων, στις οποίες κυριαρχούν οι κούρδοι μαχητές, αιχμή του δόρατος στην αντιμετώπιση της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, η οποία εκδιώχθηκε από τα προπύργιά του στην Συρία το 2019.

Τόσο η Μόσχα, όσο και η Ουάσινγκτον έχουν εκφράσει την αντίθεσή της σε μία τουρκική χερσαία στρατιωτική επιχείρηση στην βόρεια Συρία.

