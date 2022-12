Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Ρονάλντο: Το πρώτο μήνυμα μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας

Λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό της Πορρτογαλίας, ο άσος του ποδοσφαίρου ευχαριστεί μεταξύ άλλων τον κόσμο της Πορτογαλίας για τη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια.



Ανάρτηση με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο της Πορτογαλίας για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram ο Κριστιάνο Ρονάλντο, λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 37χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ μεταξύ άλλων, έκλεισε το μήνυμα του λέγοντας ότι έχουν ακουστεί πολλά για αυτόν και πλέον ο χρόνος θα δώσει το δικαίωμα στους επικριτές του να βγάλουν τα συμπεράσματα τους.

Αναλυτικά η ανάρτηση του «CR7»

«Η κατάκτηση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου για την Πορτογαλία ήταν το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο όνειρο της καριέρας μου. Ευτυχώς κέρδισα πολλούς τίτλους σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της Πορτογαλίας, αλλά το να βάλω το όνομα της χώρας μας στο υψηλότερο σκαλί του κάσμου ήταν το μεγαλύτερο όνειρό μου. Πάλεψα γι' αυτό. Πάλεψα σκληρά για αυτό το όνειρο.

Στις πέντε παρουσίες μου σε Μουντιάλ πάνω από 16 χρόνια, πάντα στο πλευρό μεγάλων παικτών και υποστηριζόμενος από εκατομμύρια Πορτογάλους, τα έδωσα όλα. Άφησα όλα τα προβλήματα εκτός γηπέδου. Ποτέ δεν εγκατέλειψα έναν αγώνα και ποτέ δεν εγκατέλειψα αυτό το όνειρο. Όμως δυστυχώς χθες το όνειρο τελείωσε. Απλά θέλω όλοι να ξέρετε ότι έχουν ειπωθεί πολλά, έχουν γραφτεί πολλά, έχουν γίνει πολλές υποθέσεις, αλλά η αφοσίωσή μου στην Πορτογαλία δεν σταμάτησε ποτέ.

Ήμουν πάντα ένας που αγωνιζόμουν για τον στόχο όλων και δεν θα γύριζα ποτέ την πλάτη μου στους συναδέλφους μου και στη χώρα μου. Δεν έχω πολλά να πω προς το παρόν. Ευχαριστώ Πορτογαλία. Ευχαριστώ Κατάρ. Το όνειρο ήταν ωραίο όσο κράτησε... Τώρα, ελπίζω ότι ο καιρός θα είναι καλός σύμβουλος και θα επιτρέψει στον καθένα να βγάλει τα συμπεράσματα του».

