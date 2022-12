Οικονομία

“To Χαμόγελο του Παιδιού”: Τι απαντά σε δημοσίευμα για τα οικονομικά του

Άμεση η απάντηση σε δημοσίευμα εφημερίδας όπου διατυπώνονται ερωτήματα για τη διαχείριση της ΜΚΟ από τη διοίκηση του οργανισμού. Έχει προγραμματιστεί και συνέντευξη Τύπου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» με μια ανακοίνωση απαντά στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Βήμα της Κυριακής» σημειώνοντας πως όλα τα στοιχεία της ΜΚΟ είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα αναφέρει λεπτομέρειες για ισολογισμούς, καθώς και για κάποιες υποθέσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας το «ΒΗΜΑ της Κυριακής», η ΜΚΟ εμφανίζει σημαντικά πλεονάσματα ύψους 6 εκατ. ευρώ ενώ υπάρχουν δείγματα ελλιπούς και προβληματικής διαχείρισης σε αρκετά από τα 230 ακίνητα που είχαν παραχωρηθεί την τελευταία 25ετία στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

Αναλυτικά η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», σε συνέχεια του ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου που δημοσιεύεται», σήμερα, Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022, στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ», με τίτλο «Στο μικροσκόπιο “Το Χαμόγελο του Παιδιού”»:

Επισημαίνει ότι:

Ο δημοσιογράφος του «Βήματος» ουδέποτε επικοινώνησε με τον Οργανισμό, τόσο ενόψει, όσο και κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής του έρευνας για σχετικές δηλώσεις-απαντήσεις επί των σημείων του ρεπορτάζ.

Επιδιώκεται ξεκάθαρα η δημιουργία εντυπώσεων — οι οποίες πρόκειται να αναλυθούν και καταρριφθούν ακολούθως — με στόχο τον κλονισμό της εμπιστοσύνης του κόσμου που στηρίζει το έργο του, αδιάκοπα, εδώ και 27 χρόνια, σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με άλλους φορείς και ΜΚΟ.

Όλα τα οικονομικά στοιχεία που περιέχονται στο ρεπορτάζ βρίσκονται σταθερά αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, και άλλα στοιχεία που αναφέρονται ο Οργανισμός αναρωτιέται πώς δημοσιοποιήθηκαν σε δημοσιογραφικούς κύκλους.

Εν όψει της αυριανής Συνέντευξης Τύπου στις 12μ.μ. που θα πραγματοποιήσει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στους χώρους του (Γαρυττού 80, Αγ. Παρασκευή 15343) με στόχο την αναλυτική απάντηση σε όλα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα της εφημερίδας, παρακάτω επιγραμματικά οι τοποθετήσεις του Οργανισμού στα βασικά σημεία.

Αναφορικά με τον έλεγχο, που όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαχρονικά δέχεται ελέγχους από κρατικούς φορείς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, γεγονός που αποζητά, χαιρετίζει όπως και τον έλεγχο που υποστηρίζει το δημοσίευμα ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

Αναφορικά με την έρευνα που επικαλείται:

Στην πιο πρόσφατη πανελλαδική έρευνα (Νοέμβριος 2022) που αφιλοκερδώς διενήργησε η εταιρεία FocusBari για τον Οργανισμό, προέκυψαν τα παρακάτω βασικά σημεία:

Στην 1η θέση και με ποσοστό 94% αναγνωρισιμότητας βρίσκεται «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανάμεσα στις ΜΚΟ της χώρας.

Το 88% θεωρεί ότι προσφέρει ουσιαστικό έργο στην κοινωνία.

Το 86% θεωρεί ότι έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία στην αντιμετώπιση περιστατικών και φροντίδας παιδιών στην Ελλάδα.

Το 85% θεωρεί ότι έχει τη δύναμη να κινητοποιεί τις Αρχές και τους πολίτες.

Το 79% των Ελλήνων έχουν θετική εντύπωση για το έργο του Οργανισμού, σημειώνοντας αύξηση 8% από το 2021.

Το 78% θεωρεί ότι αποτελεί τον πιο αξιόπιστο μη κυβερνητικό φορέα στην Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 21,9% από το 2021.

Αναφορικά με την εξωστρέφεια του Οργανισμού:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με δική του πρωτοβουλία δημοσιοποιεί:

ετησίως τον ισολογισμό του και τις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών

δύο φορές ετησίως τα στατιστικά στοιχεία όλων των υπηρεσιών και δράσεών του

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στα 27 χρόνια δράσης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει απευθυνθεί χωρίς καμία καθυστέρηση και με απόλυτη διαφάνεια στις αρμόδιες Αρχές (Αστυνομικές και Εισαγγελικές) για να επιλυθούν προβλήματα ή να καταγγείλει περιστατικά που έχουν προκύψει σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, συνεργάτες, υποστηριζόμενα παιδιά και οικογένειες και έχει ακολουθήσει στο ακέραιο την προβλεπόμενη, από τις Αρχές, διαδικασία.

Ετήσιο οικονομικό έλεγχο από την ανεξάρτητη διεθνή εταιρεία ορκωτών ελεγκτών ErnstandYoung.

Έλεγχο από διεθνείς φορείς π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο κατάθεσης προτάσεων και πιστοποιήσεων, όπως ένταξη του Οργανισμού στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(DGECHO).

Έλεγχο για την πιστοποίηση του Οργανισμού και των υπηρεσιών του από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σημειώνεται ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πιστοποιήθηκε για δεύτερη φορά για την παροχή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας. Η πιστοποίησή ισχύει μέχρι το 2024.

Αναφορικά με τον αριθμό των παιδιών που έχει στηρίξει «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

Το 2018 ο Οργανισμός στήριξε 90.601 παιδιά και τις οικογένειές τους

Το 2019 ο Οργανισμός στήριξε 95.717 παιδιά και τις οικογένειές τους

Το 2020 ο Οργανισμός στήριξε 57.722 παιδιά και τις οικογένειές τους

Το 2021 ο Οργανισμός στήριξε 48.403 παιδιά και τις οικογένειές τους

Και σημειώνεται ότι το 2020 και το 2021 εν μέσω πανδημίας, βασικές δράσεις του Οργανισμού ανεστάλησαν λόγω σχετικών οδηγιών και κατευθύνσεων από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Στην αναστολή αυτή οφείλεται και η μείωση του αριθμού των υποστηριζόμενων παιδιών.

Οι βασικές δράσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους είναι:

Προληπτική ιατρική και οδοντιατρική σε παιδιά, Δημιουργική απασχόληση σε νοσηλευόμενα παιδιά, Παρεμβάσεις πρόληψης στα σχολεία.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι ενώ το 1ο εξάμηνο του 2021 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υποστήριξε 23.828 παιδιά, το 1ο εξάμηνο 2022 υποστήριξε 38.710 παιδιά, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταδιακή αύξηση των υποστηριζόμενων παιδιών με την παρέλευση των μέτρων ενάντια στη διασπορά της πανδημίας.

Αναφορικά με το Διοικητικό Συμβούλιο, συμμετέχουν οι:

Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

Αντιπρόεδρος, Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης Πρώην Ορκωτός Ελεγκτής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Γενικός Γραμματέας, Χρήστος Καμμιλάτος Διευθυντής ΕΣΥ Γενικός Οικογενειακός Γιατρός

Ταμίας, Ιωάννης Λαμπρόπουλος Ιωάννης Λαμπρόπουλος Αντιστράτηγος ΕΑ Πυροσβεστικού Σώματος

Μέλος, Ευαγγελία Μαλαμάκη Πτυχιούχος μαθηματικός ΕΚΠ

Μέλος, Ελευθέριος Σαμαράς Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρείας

Μέλος, Πυθαγόρας Παπαδημητρίου Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος Πολυεθνικής Εταιρίας

Αναπληρωματικό Μέλος, Βασίλειος Ορφανός Πρόεδρος Εταιρίας Τεχνολογίας

Αναπληρωματικό Μέλος, Ευαγγελία Καρπουζοπούλου Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας

Αναπληρωματικό Μέλος, Αικατερίνη Χούπη Διευθύντρια Δημιουργικού Τμήματος Διαφημιστικής Εταιρίας

Επίτιμο Μέλος, Βασίλειος Μαρκής, Επίτιμος Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου

Επίτιμο Μέλος, Χρυσούλα Μυλωνά, τ. Εισαγγελέας Ανηλίκων

Αναφορικά με την προσωπική πορεία του Κώστα Γιαννόπουλου:

Κατά τη διάρκεια της ασθένειας του γιου του Ανδρέα, εγκατέλειψε την επιχειρηματική δραστηριότητα και αφιερώθηκε αρχικά στο παιδί και μετέπειτα στην υλοποίηση της επιθυμίας τους. Η επιχειρηματική δραστηριότητά του ολοκληρώθηκε χωρίς εκκρεμείς οφειλές και συναλλαγές.

Αναφορικά με τις απολύσεις εργαζομένων:

Πραγματοποιήθηκαν απολύσεις εργαζομένων εξαιτίας περιστατικού κακοποίησης φιλοξενούμενου παιδιού. Ο Οργανισμός ακολούθησε τη νόμιμη διαδικασία.

Δεν ανανεώθηκε η σύμβαση εργασίας εργαζομένου και δεν υπήρξε απόλυση.

Αναφορικά με την τοποθέτηση καμερών:

Στους εξωτερικούς χώρους του Οργανισμού, και αποκλειστικά για την προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών τοποθετήθηκαν κάμερες, εν γνώσει όλων και κατόπιν σχετικής αδειοδότησης των αρμόδιων φορέων και της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αναφορικά με τη μη επαρκή στελέχωση των Σπιτιών του Οργανισμού:

Σε κάθε Σπίτι, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απασχολεί μία 16μελή ομάδα εργαζομένων των εξής ειδικοτήτων: Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος, Παιδαγωγοί, Παιδοκόμοι, Εκπαιδευτικός, Μαγείρισσα, Νοσηλευτής, Καθαρίστρια, Οδηγοί, Παιδίατροι, Νομικός Σύμβουλος.

Αναφορικά με τις αναφορές γονέων για την παράνομη παρακράτηση των παιδιών τους:

Όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται στα Σπίτια του Οργανισμού έρχονται κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών και δικαστικών αποφάσεων.

Σημειώνεται ότι:

Μέχρι σήμερα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει αναλάβει τη φροντίδα 1.044 παιδιών στα 11 Σπίτια που λειτουργεί πανελλαδικά, κατόπιν σχετικών εισαγγελικών εντολών και για κάθε παιδί η πολυεπιστημονική ομάδα του Οργανισμού αναζητά την καλύτερη λύση.

Από το 2006 έως σήμερα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει προχωρήσει στην επανένωση 378 παιδιών με την οικογένειά τους κατόπιν σχετικών εισαγγελικών εντολών και δικαστικών αποφάσεων.

Από το 2006 έως σήμερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει αποκαταστήσει 98 παιδιά μέσω τεκνοθεσίας και 30 μέσω αναδοχής.

Ωστόσο:

Σήμερα, για 79 από τα 126 παιδιά που έχει δηλώσει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προς αναδοχή δεν έχει προκύψει πρόταση σύνδεσης, με τα 59 εξ αυτών να είναι άνω των 12 ετών. Για τα υπόλοιπα 47 παιδιά αν και προκύπτουν προτάσεις σύνδεσης, τελικά απορρίπτονται από τους υποψήφιους αναδόχους γονείς.

Σήμερα, για 6 από τα 27 παιδιά που έχει δηλώσει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προς τεκνοθεσία δεν έχει προκύψει πρόταση σύνδεσης. Το σύνολο των 6 παιδιών είναι άνω των 12 ετών. Για τα υπόλοιπα 21 παιδιά αν και προκύπτουν προτάσεις σύνδεσης, τελικά απορρίπτονται από τους υποψήφιους θετούς γονείς.

Αναφορικά με την παρουσία παιδιών που φιλοξενούνται στα Σπίτια του Οργανισμού, σε τηλεοπτικές εκπομπές:

Παιδιά εθελοντές, παιδιά που φιλοξενούνται στα Σπίτια, παιδιά εργαζομένων και εθελοντών συνυπήρχαν σπάνια σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Αναφορικά με εκκρεμείς οφειλές του Οργανισμού:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» καλύπτει κάθε υποχρέωσή του με απόλυτη συνέπεια. Δεν έχει οφειλές στο δημόσιο, σε τρίτους, σε προμηθευτές, σε εργαζόμενους κ.λπ.

Αναφορικά με το περιστατικό στο Σπίτι του Οργανισμού στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας:

Άμεσα, μετά από την ενημέρωση του Οργανισμού, ο Πρόεδρος και οι υπεύθυνοι απευθύνθηκαν αυτοβούλως στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο ακέραιο βάσει των οδηγιών που δόθηκαν από τις Αρχές. Η έρευνα ολοκληρώθηκε στην Ηρακλείτσα χωρίς να προκύψει κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο, και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο από τη δικαιοσύνη.

Αναφορικά με τα ετήσια οικονομικά στοιχεία του Οργανισμού:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει αυτοβούλως θεσπίσει ελεγκτικές διαδικασίες εσωτερικά και δέχεται έλεγχο και από ανεξάρτητους εξωτερικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό:

Ετήσιος οικονομικός έλεγχος από την ανεξάρτητη διεθνή εταιρεία ορκωτών ελεγκτών ErnstandYoung. Έλεγχος από διεθνείς φορείς π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο κατάθεσης προτάσεων και πιστοποιήσεων όπως ένταξη του Οργανισμού στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(DGECHO). Έλεγχος για την πιστοποίηση του Οργανισμού και των υπηρεσιών του από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σημειώνεται ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πιστοποιήθηκε για δεύτερη φορά για την παροχή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας. Η πιστοποίησή ισχύει μέχρι το 2024. Έλεγχος με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ένταξη του Οργανισμού στο Εθνικό Μητρώο μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από το αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Τακτικοί αιφνιδιαστικοί έλεγχοι από την Κοινωνική Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας που υπάγεται κάθε Σπίτι του Οργανισμού (συνολικά 11 Σπίτια πανελλαδικά). Οι έλεγχοι αφορούν συνολικά στη λειτουργία του κάθε σπιτιού (προσωπικό, φιλοξενούμενα παιδιά, επισκόπηση ιστορικών παιδιών, κτιριακά θέμα, διοικητικά θέματα κ.λπ.) Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα οικονομικά θέματα του Οργανισμού και την εύρυθμη λειτουργία του Οικονομικού Τμήματος από μία εκ των μεγαλύτερων συμβουλευτικών και ελεγκτικών οίκων διεθνώς τη Deloitte. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στο οποίο καταγράφονται το σύνολο των διαδικασιών και των ελεγκτικών μηχανισμών μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η ασφαλής και η αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού σε οργανωτικό, οικονομικό και λειτουργικό επίπεδο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνεται για παραβάσεις του Κώδικα Ηθικής, Δεοντολογίας πρόληψης και καταπολέμησης απάτης και διαφθοράς (EthicsAntifraudandAnticorruptionPolicy) μέσω Μηχανισμού Προστασίας Πληροφοριοδοτών (WhistleBlowPolicy) που διαθέτει (Γραμμή απευθείας επικοινωνίας 210 3306177 – Email: ia@hamogelo.gr).

Αναφορικά με το αποθεματικό του Οργανισμού, ύψους 6,2 εκατομμυρίων ευρώ:

Το 2021 τα ετήσια έξοδα του Οργανισμού για την υλοποίηση των δράσεών του ανήλθαν στα 15.566.000 €, ως εκ τούτου το πλεόνασμα που οφείλει να έχει ο Οργανισμός για να διασφαλίσει την προστασία των παιδιών που υποστηρίζει και των αναγκών τους που καλύπτει, αντιστοιχεί σε περίπου 5 μήνες.

Αναφορικά με την έκκληση του Κώστα Γιαννόπουλου τον Μάιο 2016 για υποστήριξη από τους πολίτες:

Οι πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, εξού και προέκυψε το συγκεκριμένο αποθεματικό.

Αναφορικά με τους ισολογισμούς του Οργανισμού το 2000 και το 2011:

Τα έντεκα χρόνια που μεσολάβησαν (2000 έως και 2011) «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανέπτυξε τις δράσεις του και αύξησε τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε παιδιά και τις οικογένειές τους:

Έτος 2000

Λειτουργεί Σπίτι για παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο στο Περιστέρι

Έτος 2001

Ξεκινά η δράση του Οργανισμού στην Πάτρα

Αποκτούνται 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες εντατικής θεραπείας για νεογνά και παιδιά

Ξεκινά η δημιουργική απασχόληση νοσηλευόμενων παιδιών στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»

Ξεκινά η δημιουργική απασχόληση νοσηλευόμενων παιδιών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Έτος 2002

Λειτουργεί Σπίτι για παιδιά σε κίνδυνο στην Αρχαία Κόρινθο

Ξεκινά το Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής και Οδοντιατρικής σε παιδιά

Η Εθνική Γραμμή SOS 1056 αποκτά πανελλαδική εμβέλεια

Ξεκινά η δημιουργική απασχόληση νοσηλευόμενων παιδιών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο) και στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πάτρας

Έτος 2003

Λειτουργεί Σπίτι για παιδιά σε κίνδυνο στον Καρέα

Ξεκινά η δημιουργική απασχόληση νοσηλευόμενων παιδιών στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης

Έτος 2004

Λειτουργεί Σπίτι για παιδιά στο Μαρούσι

Ξεκινά η δράση του Οργανισμού στη Χαλκίδα

Έτος 2005

Λειτουργεί Σπίτι για παιδιά σε κίνδυνο στα Μελίσσια

Λειτουργεί Σπίτι Ημερήσιας Φροντίδας στον Πύργο - Ηλείας

Έτος 2007

Ξεκινά η λειτουργία του AmberAlertHellas

Λειτουργεί Σπίτι για παιδιά σε κίνδυνο στην Κυλλήνη

Υποστηρίζονται ολιστικά οι πληγέντες από τις καταστροφικές φωτιές στο Νομό Ηλείας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναγνωρίζεται ως Εθνικό κέντρο για τα εξαφανισμένα και υπό εκμετάλλευση παιδιά

Έτος 2008

Ξεκινά η λειτουργία της 116000 Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά στην Ελλάδα

Λειτουργεί Σπίτι για παιδιά σε κίνδυνο στο Φοίνικα Καλαμαριάς

Λειτουργεί Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στο Μαρούσι Αττικής

Αποκτάται Κινητή Ιατρική Μονάδα εντατικής θεραπείας για νεογνά και παιδιά

Έτος 2009

Λειτουργεί Σπίτι Ημερήσιας Φροντίδας στον Μύτικα Εύβοιας

Λειτουργεί Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στο Ίλιον

Λειτουργεί το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στη Θεσσαλονίκη

Λειτουργεί Σπίτι για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία κατόπιν εισαγγελικής εντολής ή εγκατάλειψης δεν βρίσκονται με τη βιολογική τους οικογένεια

Έτος 2010

Λειτουργεί το Κέντρο Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα Εξαφανισμένα και θύματα Εκμετάλλευσης Παιδιά

Λειτουργεί Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στην Κόρινθο

Έτος 2011

Λειτουργεί Σπίτι για παιδιά σε κίνδυνο στο Μοσχάτο

Αποκτάται Κινητή Ιατρική Μονάδα εντατικής θεραπείας για νεογνά και παιδιά

Αναφορικά με τη διαχείριση των ακινήτων:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποκτά ακίνητα από κληρονομιά ή/και δωρεά εν ζωή. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι απόλυτα διαφανής και όπως ορίζεται από τη Νομοθεσία.

Τα ακίνητα αξιοποιούνται για τα παιδιά που υποστηρίζει ο Οργανισμός, για τη διαμονή των ενήλικων παιδιών του, για παιδιά με προβλήματα υγείας και τις οικογένειές τους, για τη διαμονή μητέρων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και των παιδιών τους, και φυσικά αξιοποιούνται σε έκτακτες καταστάσεις όπως ενδεικτικά, φυσικές καταστροφές και η φιλοξενία Ουκρανών προσφύγων.

Τα ακίνητα του Οργανισμού ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους αξιοποιούνται κατά περίπτωση. Για κάποια υπάρχει καθεστώς συνιδιοκτησίας, κάποια απαιτούν επισκευή/ανακαίνιση, κάποια έχουν κληροδοτηθεί/δωριθεί υπό συγκεκριμένους όρους, κάποια είναι μισθωμένα.

Αναφορικά με τις αμοιβές των εργαζομένων μεταξύ 2011 και 2014:

Έτος 2011

Λειτουργεί Σπίτι για παιδιά σε κίνδυνο στο Μοσχάτο Αποκτάται Κινητή Ιατρική Μονάδα εντατικής θεραπείας για νεογνά και παιδιά

Έτος 2012

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναλαμβάνει την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής καμπάνιας ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό (Europe’sAntiBullyingCampaign) Λειτουργεί το Πανελλήνιο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης με έδρα στην Αθήνα Δημιουργείται η Ομάδα έρευνας και διάσωσης «Θανάσης Μακρής» Δημιουργείται το Εθελοντικό Μαθητικό Δίκτυο YouSmile Λειτουργεί Σπίτι για παιδιά σε κίνδυνο στο Αίγιο Λειτουργεί Σπίτι Ημερήσιας Φροντίδας στο Αγρίνιο

Έτος 2013

Λειτουργεί Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στην Κέρκυρα Ξεκινά πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής σε Παιδιά και Κέντρα υποστήριξης Οικογενειών σε Κρίση στην Ελλάδα

Έτος 2014

Ξεκινά η δράση του Οργανισμού στα Χανιά Ξεκινά η δράση του Οργανισμού στη Λάρισα Ξεκινά η δράση του «Οδυσσέα», το 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας Λειτουργούν Infodesks στην Ευρώπη για το παιδικό trafficking Αποκτώνται 3 Κινητές Ιατρικές Μονάδες εντατικής θεραπείας για νεογνά και παιδιά

Αναφορικά με τον ΕΝΦΙΑ:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θεωρεί ότι κάθε 1 ευρώ φορολογίας στερείται ουσιαστικά από τα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Αναφορικά με το πλεόνασμα:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» οφείλει καταρχήν στα παιδιά και τις οικογένειες που στηρίζει, να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των δράσεών του κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, όπως capitalcontrols, οικονομική κρίση, πανδημία κ.λπ. και αυτή η νοοτροπία είναι που έχει καταστήσει δυνατή τη συνέχιση του έργου του Οργανισμού τα 27 χρόνια δράσης του.

Πολλές χρονιές οι δράσεις συνεχίστηκαν ακριβώς χάρη στο πλεόνασμα που υπήρχε.

Αναφορικά με την αύξηση των εξόδων του προσωπικού μεταξύ 2017 και 2018:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» το 2015 προχώρησε αναγκαστικά σε μείωση μισθών για να ανταποκριθεί στην οικονομική κρίση που μάστιζε τη χώρα και με στόχο να ανταπεξέλθει στις ανάγκες και να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του.

Τα χρόνια που ακολούθησαν και όταν η κατάσταση βελτιώθηκε, ο Οργανισμός προχώρησε σε σταδιακή αποκατάσταση των μισθών των εργαζομένων.

Αναφορικά με τον λογαριασμό σε ελβετική τράπεζα:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διατηρεί λογαριασμούς σε διάφορες τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως και η συγκεκριμένη ελβετική που αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Το 2019 ολοκληρώθηκε η πώληση του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ, με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να διαθέτει το μειοψηφικό πακέτο μετοχών. Το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ που προέκυψε και για τη διασπορά κινδύνου αποφασίστηκε να μοιραστεί σε τρεις διαφορετικές τράπεζες, δύο στην Ελλάδα και μία στο εξωτερικό.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή στους λογαριασμούς που διατηρεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Ελλάδα απαιτεί την υπογραφή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και στο εξωτερικό απαιτεί την υπογραφή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Ταμεία του Δ.Σ. του Οργανισμού.

Όλοι οι λογαριασμοί που διατηρεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Ελλάδα και το εξωτερικό βρίσκονται στο siteτου Οργανισμού.

Αναφορικά με τη συνεργασία του Οργανισμού με την ΕΛ.ΑΣ.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν έχει καμία προστριβή με την ΕΛ.ΑΣ., αντίθετα η συνεργασία είναι διαχρονική και με ουσιαστικό όφελος για την κοινωνία και τα παιδιά. Η συνεργασία δεν περιορίζεται στο σκέλος των εξαφανίσεων ανηλίκων και ενηλίκων αλλά και σε άλλους τομείς όπως η κακοποίηση, παράνομη διακίνηση και εμπορία κ.λπ.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο Συμφώνου Συνεργασίας δραστηριοποιείται στη διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης ενηλίκων από 18 έως 60 ετών που διατρέχουν κίνδυνο (νοητική στέρηση, ψυχολογικά προβλήματα κ.λπ.), που αγνοούνται ύστερα από ατυχήματα και φυσικές καταστροφές (πυρκαγιά, σεισμό, ναυάγιο, κατολισθήσεις, πλημμύρες κ.λπ.), που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή/και είναι απαραίτητη η λήψη φαρμακευτικής αγωγής (προβλήματα προσανατολισμού, ψυχολογικά προβλήματα, αυτοκτονικές τάσεις, νοητική στέρηση κ.λπ.).

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει την εμπειρία, τεχνογνωσία, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ενηλίκων που αγνοούνται με διασφάλιση της αξιοπρέπειάς τους και των προσωπικών τους δεδομένων.

