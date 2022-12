Κόσμος

Σεισμός 6 Ρίχτερ στο Μεξικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες.

(εικόνα αρχείου)

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το νοτιοδυτικό Μεξικό.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην Πόλη του Μεξικού.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές προς το παρόν, σύμφωνα με τους κατοίκους.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “GAIA” – Άρτα: Κατολίσθηση παρέσυρε σπίτια (εικόνες)

Διαταραχή ηλεκτρονικού παιχνιδιού: ψυχική νόσος με σημαντικές επιπτώσεις

Ρώμη: Νεκροί από πυροβολισμούς σε μπαρ (εικόνες)