Τοπικά Νέα

Καλαμάτα: Ρομά έβαλαν βενζίνη κι έφυγαν χωρίς να πληρώσουν

Λίγες μέρες μετά το αιματηρό περιστατικό με τον 16χρονο Ρομά, άλλο ένα παρόμοιο συμβάν αυτή τη φορά στην Καλαμάτα.

Ρομά εξαφανίστηκαν όταν στο όχημα τους έβαλαν βενζίνη σε δύο πρατήρια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τα δύο πρατήρια βρίσκονται στην οδό Αθηνών στην Καλαμάτα.

Στην πρώτη περίπτωση ο 18χρονος μαζί με τον 25χρονο Ρομά έβαλαν βενζίνη αξίας πέντε ευρώ και όταν ήρθε η ώρα να πληρώσουν έφυγαν.

Στη δεύτερη περίπτωση που ήταν λίγα χλιόμετρα μετά, οι δύο Ρομά έβαλαν βενζίνη αξίας είκοσι ευρώ, πλήρωσαν πέντε ευρώ και έφυγαν.

Οι δύο Ρομά συνελήφθησαν στην Ανάληψη της Μεσσήνης.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας διενεργεί προανάκριση.