Μουντιάλ 2022 - Πέτκοβιτς: Θα προσπαθήσουμε να σταματήσουμε την Αργεντινή, όχι μόνο τον Μέσι

Η Κροατία δεν θα προσπαθήσει να σταματήσει τον σούπερ σταρ της Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι, μαρκάροντάς τον στενά, αλλά θα επικεντρωθεί στο να περιορίσει ολόκληρη την ομάδα, στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου την ερχόμενη Τρίτη (13/12).

Οι Κροάτες απέκλεισαν το μεγάλο φαβορί για το τρόπαιο, Βραζιλία, στους προημιτελικούς, καθώς παρότι δέχτηκαν γκολ στο πρώτο μέρος της παράτασης, κατάφεραν να ισοφαρίσουν λίγο πριν το τέλος της και να οδηγήσουν το ματς στα πέναλτι, όπου προκρίθηκαν.

«Δεν έχουμε ακόμη συγκεκριμένο σχέδιο για να σταματήσουμε τον Μέσι και συνήθως δεν επικεντρωνόμαστε στο να περιορίζουμε έναν παίκτη αλλά ολόκληρη την ομάδα», τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή (11/12) ο Μπρούνο Πέτκοβιτς.

«Θα προσπαθήσουμε να τους σταματήσουμε ως ομάδα και όχι να μαρκάρουμε κάποιον παίκτη συγκεκριμένα. Η Αργεντινή δεν είναι μόνο ο Μέσι, έχει πολλούς σπουδαίους παίκτες. Πρέπει να σταματήσουμε ολόκληρη την ομάδα της Αργεντινής», πρόσθεσε ο σκόρερ της ισοφάρισης της «Χρβάτσκα» εναντίον της Βραζιλίας.

Ο επτά φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, Λιονέλ Μέσι, είναι μέχρι στιγμής η κινητήρια δύναμη για τους Αργεντινούς, οι οποίοι χρειάστηκαν επίσης τη διαδικασία των πέναλτι με την Ολλανδία, έχοντας νωρίτερα απωλέσει το σημαντικό προβάδισμα των δύο τερμάτων που είχαν στον άλλο προημιτελικό του Μουντιάλ.

Χωρίς να υπάρχουν τιμωρημένοι και τραυματίες, μετά την επιστροφή του αμυντικού, Μπόρνα Σόσα, η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς είναι γεμάτη αυτοπεποίθηση και έτοιμη για περισσότερα πράγματα.

Η μεσαία γραμμή τους που αποτελείται από τον αρχηγό Λούκα Μόντριτς, τον Ματέο Κόβατσιτς και τον Μαρσέλο Μπρόζοβιτς θα είναι το «κλειδί» για την επιβολή του ρυθμού, όπως έκαναν απέναντι στη Βραζιλία. Ο αμυντικός, Γιόσιπ Γιουράνοβιτς, είπε ότι και οι τρεις συμπαίκτες του ήταν απολύτως αξιόπιστοι.

«Ο Ματέο, ο Λούκα και ο Μαρσέλο είναι τα καλύτερα χαφ που έχει βγάλει ποτέ η Κροατία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ξαναβγούν τέτοιοι παίκτες. Όταν τους πασάρεις την μπάλα είναι πιο ασφαλές από το να έχεις τα χρήματά σου στην τράπεζα», είπε ο δεξιός μπακ της «Χρβάτσκα».

Ο Πέτκοβιτς πέτυχε την ισοφάριση στο 117΄ του αγώνα με τη «Σελεσάο», με την Κροατία να έχει κερδίσει πλέον και τα τέσσερα ματς που έχουν κριθεί στα πέναλτι σε Παγκόσμια Κύπελλα.

«Πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι που δεν είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές μπορούν να εκτελούν επιτυχημένα πέναλτι», είπε ο Πέτκοβιτς. «Η διαφορά είναι πόσο σκληρός πνευματικά είσαι. Υπάρχει τεράστια πίεση που δεν έχεις ξαναζήσει. Αλλά βοηθά επίσης όταν έχεις έναν τερματοφύλακα παγκόσμιας κλάσης.»

Ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς απέκρουσε το πέναλτι του Ροντρίγο, ενώ νωρίτερα είχε κάνει το ίδιο, αλλά τρεις φορές, εναντίον της Ιαπωνίας στην φάση των «16» του τουρνουά. Αλλά ήταν η "δραματική" ισοφάριση του Πέτκοβιτς μετά το προβάδισμα της Βραζιλίας στην παράταση, που τους οδήγησε στα πέναλτι.

«Έχω συνειδητοποιήσει όλο και περισσότερο το μέγεθος αυτού του στόχου κάθε μέρα που περνά», είπε ο Πέτκοβιτς και κατέληξε: «Ίσως να ζήσω κάτι παρόμοιο στον ημιτελικό ή μετά».

