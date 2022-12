Αθλητικά

Ιωνικός - Άρης: Aνατροπή στην παράταση (εικόνες)

Με τριάδα... φωτιά στο τέλος (Τολιόπουλος, Γκούντγουϊν, Νότε) ο Άρης «γύρισε» ένα φαινομενικά χαμένο ματς με τον Ιωνικό και πήρε μεγάλη νίκη στην παράταση με 97-90 (79-79 ο κανονικός αγώνας), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Basket League.

Τα δεκάλεπτα: 22-12, 33-26 (ημ), 51-51, 79-79 (κ.α.), 90-97 (παρ.)

Το ματς ήταν θρίλερ στη μεγαλύτερη διάρκειά του, με τις δύο ομάδες να τα δίνουν όλα για τη νίκη. Τελικά, οι Θεσσαλονικείς ήταν αυτοί που πανηγύρισαν κι έφυγαν με το σπουδαίο «διπλό» από το κλειστό του «Πλάτωνα», που τους έβαλε για τα καλά στο παιχνίδι της εξάδας. Για την ομάδα του Γιώργου Καστρίτη, η σημερινή ήταν η 5η επιτυχία στην τελευταία εξάδα αγώνων που έχουν δώσει και 6η συνολικά στο πρωτάθλημα σε 9 αγώνες.

Το συγκρότημα του Κώστα Μέξα, μετά και την χθεσινή επικράτηση του Λαυρίου επί της Καρδίτσας, «καιγόταν» περισσότερο ΓΙΑ τη νίκη, προκειμένου να κάνει ένα ακόμη βήμα πιο μακριά από την επικίνδυνη ζώνη. Έδειξε να την «αγκαλιάζει» με την εμφάνισή του στην 4η περίοδο, όταν ξέφυγε ακόμη και με 7 πόντους στο τελευταίο πεντάλεπτο, αλλά τελικά δεν απέφυγε την 7η ήττα που το βάζει σε ακόμη μεγαλύτερους μπελάδες, όσον αφορά το μέλλον του στην κατηγορία.

Τολιόπουλος και Νότε ήταν οι οδηγοί του Άρη στην αντεπίθεση που εξαπέλυσαν στα τελευταία λεπτά οι φιλοξενούμενοι. Με 26 πόντους και 5 τρίποντα (στις 10 προσπάθειες) τελείωσε τον αγώνα ο Έλληνας πλέι μέικερ, ενώ ο Αμερικανός γκαρντ σταμάτησε στους 24 (3/8 τρ.). Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Γκούντγουϊν, ο οποίος σκόραρε 18 πόντους.

Ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης τελείωσε το ματς με 31 πόντους, ενώ ο Βαγγέλης Μάντζαρης πρόσθεσε άλλους 15, όλους έξω από την γραμμή των 6.75μ (5/7 τρίποντα).

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Κατραχούρας, Λόρτος

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Κ. Μέξας): Χάμιλτον 6 (2), Μαυροκεφαλίδης 31 (3), Μάντζαρης 15 (5), Χόκινς 8 (2), Λέισι 8 (2), Μπεμπης, Νούνιες Καστίγιο 11 (1), Σίμονς 4, Αρσενόπουλος 7 (1), Παρκς

ΑΡΗΣ (Γ. Καστρίτης): Χόρχλερ 1, Γκούντγουϊν 18, Τολιόπουλος 26 (5), Νότε 24 (3), Νετζίπογλου 3 (1), Μήτρου-Λονγκ 15 (3), Σανόγκο 9, Σχίζας 1, Καββαδάς, Φίλιος, Χάγκινς