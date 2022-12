Κόσμος

“Qatar gate”: Η Ντόχα αρνείται κάθε εμπλοκή με την υπόθεση

"Η Ντόχα υπακούει στους διεθνείς νόμους και κανονισμούς", αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.



Η πρώτη αντίδραση του Κατάρ, από το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, έρχεται δυο μέρες μετά το σκάνδαλο που ταρακουνά τις Βρυξέλλες και την Αθήνα δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτά.

Στην δήλωση της η επίσημη αρχή αναφέρει ότι, «το Κράτος του Κατάρ απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια σύνδεσής του με κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά. Κάθε σύνδεση της καταριανής κυβέρνησης με τους αναφερόμενους ισχυρισμούς είναι αβάσιμη και σοβαρά παραπληροφορημένη» αναφέρει η ανακοίνωση, τονίζοντας ότι «το Κράτος του Κατάρ λειτουργεί πλήρως συμμορφωμένο με τους διεθνείς νόμους και κανονισμούς».

Οι βελγικές αρχές, εξετάζουν τις σχέσεις της Ντόχας με στελέχη του ευρωκοινοβουλίου, καθώς υποπτεύονται ότι μια χώρα του Κόλπου επηρέαζε τις οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πληρώνοντας σημαντικά χρηματικά ποσά ή προσφέροντας σημαντικά «δώρα» σε τρίτους με πολιτική θέση ή και σημαντική στρατηγική θέση εντός αυτού του Οργάνου.

