Μουτνιάλ 2022 - Νεϊμάρ: Η ήττα ακόμη πονά, αλλά...

Ο Νεϊμάρ έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο.



Το ερώτημα, εάν ο Νεϊμάρ θα συνεχίσει στην Εθνική Βραζιλίας δεν έχει ακόμη απαντηθεί επισήμως από τον σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό της «Σελεσάο» από την Κροατία στους προημιτελικούς του Μουντιάλ του Κατάρ.

Κι αν οι πρώτες ενδείξεις δεν ήταν και τόσο... αισιόδοξες, ο 30χρονος άσος με νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όχι μόνο δεν «κλείνει καμία πόρτα», αντίθετα, αφήνει να εννοηθεί ότι δεν σκοπεύει ν΄ αποσυρθεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του.

Το νέο μήνυμα του Νεϊμάρ αυτή την φορά είναι σαφώς πιο... χαμηλών τόνων, συστήνει σε όλους να παραμείνουν ήρεμοι, αλλά ακόμη εξακολουθεί να μην μπορεί να ξεχάσει αυτό που συνέβη στα γήπεδα του Κατάρ.

Η ανάρτησή του από την πατρίδα του, όπου επέστρεψε μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της Βραζιλίας:

«Σε βραζιλιάνικο έδαφος. Η ήττα ακόμη πονά, ήμασταν τόσο κοντά, τόσο κοντά. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ακόμα δεν έχω μάθει να χάνω. Οι ήττες με κάνουν πιο δυνατό, αλλά επίσης με πονούν πολύ και ακόμα δεν το έχω συνηθίσει.

Τέλος πάντων, πρέπει να προχωρήσουμε. Η ζωή μας κάνει να προχωράμε, ακόμα κι αν πονάμε και η πληγή παίρνει χρόνο να κλείσει. Πρέπει να προχωρήσουμε.

Για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο της Βραζιλίας για την υποστήριξη και τη στοργή. Το να ακούμε από εσάς ότι παλέψαμε, ότι δώσαμε τα πάντα μέχρι τέλους, απαλύνει κάπως τον πόνο μας.

Ευχαριστώ Κατάρ για όλα. Το κύπελλο ήταν όμορφο και έπρεπε να είναι της Βραζιλίας για τη στέψη, αλλά η μοίρα που έφτιαξε ο Θεός δεν το ήθελε. Ας προχωρήσουμε. Τώρα είναι ώρα να κλείσουμε το διακόπτη, να απολαύσουμε την οικογένεια και τους φίλους, να επαναφορτίσουμε τις μπαταρίες, επειδή το να ζεις με αυτήν την ήττα θα είναι πολύ δύσκολο. Πονάει ακόμα πολύ. Πίστη.»

