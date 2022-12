Κόσμος

Μακελειό στη Ρώμη - Μελόνι: Aνήρτησε φωτογραφία με ένα από τα θύματα

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, ανήρτησε πριν από λίγο φωτογραφία με ένα από τα θύματα του δολοφονικού αμόκ πενηνταεπτάχρονου, σε συνέλευση πολυκατοικίας της Ρώμης. Στη φωτογραφία είχε απαθανατιστεί η Ιταλίδα πρωθυπουργός με τη Νικολέτα Γκολιζάνο (μία από τις τρεις γυναίκες που δολοφονήθηκαν από τον δράστη) και μια κοινή τους φίλη.

Ο δολοφόνος, ο οποίος είχε ήδη απειλήσει τους ενοίκους στο παρελθόν, στέρησε τη ζωή από τρεις γυναίκες και τραυμάτισε άλλους τέσσερις ανθρώπους. Μία γυναίκα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, με τραύματα στο κεφάλι.

«Ο άνδρας που δολοφόνησε τις τρεις αυτές αθώες γυναίκες, συνελήφθη και ελπίζω η δικαιοσύνη να ακολουθήσει, το γρηγορότερο δυνατό, τον δρόμο της. Η Νικολέτα ήταν φίλη μου, δεν είναι σωστό να πεθαίνεις με αυτό τον τρόπο», έγραψε η Μελόνι στο Facebook. «Η Νικολέτα ήταν στοργική μητέρα, ειλικρινής και διακριτική φίλη, δυνατή και, συγχρόνως, εύθραυστη γυναίκα. Και, πάνω απ' όλα, ήταν επαγγελματίας με εξαιρετικό αίσθημα ευθύνης», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Αφήνει πίσω τον άνδρα της, Τζοβάνι, και ένα θαυμάσιο παιδί δέκα ετών, τον Λορέντσο. Εκτός από τη δική της, τσακίσθηκαν και άλλες οικογένειες. Εκφράζω σε όλους τα συλλυπητήριά και την εγγύτητά μου», έγραψε, τέλος, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.

