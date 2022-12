Κοινωνία

Μαρούσι - Δολοφονία 23χρονης: Η φίλη της την μαχαίρωσε μετά από καβγά

Σοκάρουν τα στοιχεία της δολοφονίας της νεαρής κοπέλας. Συνελήφθη η 17χρονη φίλη της.



Θύμα δολοφονίας έπεσε το απόγευμα της Κυριακής στο Μαρούσι μία νεαρή κοπέλα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 23χρονη βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένη από αιχμηρό αντικείμενο.

Η Αστυνομία συνέλαβε μία 17χρονη, φίλη του θύματος, που φέρεται να είναι η δράστιδα του εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η συλληφθείσα φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως προηγήθηκε καβγάς μεταξύ των δύο γυναικών και ακολούθως η 17χρονη σκότωσε την 22χρονη προκαλώντας της πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι στον λαιμό.

Μάλιστα, ο πατέρας της 17χρονης ενημέρωσε ο ίδιος την Αστυνομία με την ανήλικη να έχει ήδη συλληφθεί.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Μαρούσι και εντόπισαν αιμόφυρτη τη νεαρή κοπέλα.

Η 17χρονη φέρεται να φιλοξενούσε τη φίλη της όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέσπασε καβγάς ανάμεσα τους. Λίγη ώρα αργότερα το κορίτσι άρπαξε ένα μαχαίρι και κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στο λαιμό της 22χρονης που έχασε τη ζωή της.

Ο πατέρας της ανήλικης, που είναι γνωστός καρδιολόγος στην περιοχή, φέρεται να αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι η κόρη του αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και λαμβάνει αγωγή. Η ανήλικη δράστης έχει άλλα δύο αδέρφια.

