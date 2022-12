Πολιτική

“QatarGate” – Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: Ο Ανδρουλάκης να πει τα περί “δούρειου ίππου” στο Ευρωκοινοβούλιο

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η Ελληνίδα ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

«Σοκαριστήκαμε εντελώς, δεν μου είχε περάσει καν από το μυαλό ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο», δήλωσε η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», σχολιάζοντας τη σύλληψη και την εμπλοκή της Εύας Καϊλή στο σκάνδαλο με το Κατάρ.

«Από τις δηλώσεις για το Κατάρ μέχρι το να βρεθούν στο σπίτι της τα χρήματα, υπάρχει μια απόσταση», συμπλήρωσε.

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μένει στην απέναντι πολυκατοικία από την ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, αλλά όπως είπε, δεν είχε παρατηρήσει κάποια κινητικότητα των Αρχών τον τελευταίο καιρό.

«Οι γονείς της κυρίας Καϊλή ερχόντουσαν συχνά για να βοηθήσουν με τη μικρή», είπε απαντώντας σε ερώτηση για το αν έμεναν μαζί με την κ.Καϊλή οι γονείς της.

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μίλησε ενώ ήταν καθ’οδόν για το Στρασβούργο, όπου σήμερα θα συνεδριάσει η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου και εκτίμησε πως το σκάνδαλο είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση.

Εκτίμησε, επιπλέον ότι, είναι «ένα πρόβλημα για την εικόνα της χώρας της διεθνώς» και για το λόγο αυτόν πρέπει ενωμένες οι δυνάμεις να το αντιμετωπίσουν.

«Με ενοχλεί πολύ ότι ο κ.Ανδρουλάκης είπε αυτό το πράγμα για τον δούρειο ίππο, τον προκαλώ να πει το ίδιο πράγμα διεθνώς», είπε λίγο πριν από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας, στην οποία θα συμμετάσχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής και συμπλήρωσε πως, «με αυτό το πράγμα φέρονται να εμπλέκονται όλοι οι ευρωσοσιαλιστές».

Τόνισε δε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν διέγραψε την Εύα Καϊλή επειδή σχετιζόταν με την Νέα Δημοκρατία και είπε πως «αν είχε καταλάβει ότι πήγαινε προς τη ΝΔ, ας την διέγραφε τότε».





