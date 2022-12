Κόσμος

Υεμένη: Δεκάδες χιλιάδες νεκρά παιδιά στον πόλεμο

Σοκάρουν οι αριθμοί που υποδηλώνουν ότι τα μεγαλύτερα θύματα του οκταετούς πολέμου είναι τα παιδιά, που όχι μόνο πεθαίνουν, αλλά στρατολογούνται.

Πάνω από ένδεκα χιλιάδες παιδιά έχουν σκοτωθεί, ακρωτηριαστεί ή τραυματιστεί από το 2015 στην Υεμένη, ενώ άλλα σχεδόν τέσσερις χιλιάδες έχουν στρατολογηθεί στη σύρραξη που ρημάζει τη χώρα για πάνω από οκτώ χρόνια, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Την Υεμένη, τη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου, αιματοκυλίζει από το 2014 η σύρραξη στην οποία αναμετρώνται οι αντάρτες Χούθι, προσκείμενοι στο Ιράν, με τα κυβερνητικά στρατεύματα, που υποστηρίζονται από στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

Ανάμεσα στα 11.019 μικρά θύματα, τα 3.774 σκοτώθηκαν, διευκρινίζει το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF).

Ο προηγούμενος απολογισμός της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ έκανε λόγο για πάνω από 10.200 νεκρά, τραυματισμένα ή σακατεμένα παιδιά.

Οι νέοι αριθμοί, που αφορούν την περίοδο από τον Μάρτιο του 2015 ως την 30ή Σεπτεμβρίου 2022, δεν συμπεριλαμβάνουν παρά μόνο τις περιπτώσεις που επαληθεύτηκαν από την UNICEF. Ο πραγματικός απολογισμός «πιθανότατα είναι πολύ πιο υψηλός», τονίζει.

Την υπό μελέτη περίοδο, στρατολογήθηκαν 3.995 παιδιά, 3.904 αγόρια για να πάρουν μέρος σε μάχες και 91 κορίτσια για να τοποθετηθούν σε σημεία ελέγχου ή να συμμετέχουν σε ορισμένες δραστηριότητες.

Εξάλλου «εκατοντάδες χιλιάδες (παιδιά) διατρέχουν κίνδυνο να πεθάνουν από ασθένειες που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί ή από την πείνα», επισημαίνει στην ανακοίνωση της Γιούνισεφ η Κάθριν Ράσελ, η γενική της διευθύντρια, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή της να συγκεντρωθούν χρήματα για να προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια στην Υεμένη.

«Για να έχουν τα παιδιά της Υεμένης την παραμικρή πιθανότητα να ζήσουν αξιοπρεπές μέλλον, τα αντιμαχόμενα μέρη, η διεθνής κοινότητα και όλοι όσοι έχουν επιρροή πρέπει να εγγυηθούν πως θα προστατευθούν και θα υποστηριχθούν», προσθέτει.

Η Γιούνισεφ σημειώνει πως «χρειάζεται επειγόντως» 484,4 εκατομμύρια δολάρια (460 εκατ. ευρώ) για να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (PNUD) υπολόγιζε σε έκθεσή του τον Νοέμβριο του 2021 ότι, ως το τέλος της περασμένης χρονιάς, ο απολογισμός των θυμάτων θα πλησίαζε τους 377.000 νεκρούς, εξαιτίας των εχθροπραξιών και των συνεπειών τους: της πείνας, των ασθενειών, της έλλειψης πόσιμου νερού...

Η ανακωχή που τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο κι ανανεώθηκε δυο φορές εξέπνευσε στις αρχές Οκτωβρίου, αφού η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση και η οργάνωση Ανσάρ Αλλάχ (οι Χούθι) δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για την παράτασή της.

Δυο μήνες μετά το τέλος της εκεχειρίας, οι μάχες δεν έχουν γενικευτεί εκ νέου, όμως σειρά επιθέσεων των Χούθι εναντίον πετρελαϊκών τερματικών σταθμών εγείρουν φόβους για νέα κλιμάκωση.

Σύμφωνα με τη Γιούνισεφ, τουλάχιστον 62 παιδιά έχασαν τη ζωή τους τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

«Η επείγουσα ανανέωση της κατάπαυσης του πυρός θα αποτελούσε ένα πρώτο θετικό βήμα που θα επέτρεπε την απαραίτητη ανθρωπιστική πρόσβαση», κατά την κυρία Ράσελ.

