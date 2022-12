Κοινωνία

Κολωνός – φωτιά: Η κηδεία του 5χρονου και το σπαρακτικό μήνυμα της μητέρας του

Θρήνος για το 5χρονο παιδί. Η ημέρα της κηδείας του και το μήνυμα της μητέρα του.

Δεν τα κατάφερε ο 5χρονος, που υπέκυψε δώδεκα μέρες αφού απεγκλωβίστηκε από το φλεγόμενο διαμέρισμα της οικογένειάς του, στον Κολωνό.

To παιδί εμφάνισε πολυοργανική ανεπάρκεια καθώς δεν λειτουργούσαν σημαντικά ζωτικά όργανα, όπως οι νεφροί, οι πνεύμονες και το ήπαρ.

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου στις 3 το μεσημέρι από τον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου στο Νεοχώρι Κυλλήνης, τόπο καταγωγής της μητέρας του.

Η μητέρα του 5χρονου λίγο μετά το θάνατο του παιδιού έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση:

«Άγγελε μου καλό παράδεισο να έχεις .! Θα τα ξανά πούμε. Κάποια στιγμή θα έρθεις πάλι στην αγκαλιά της μαμάς γιατί μαμά είναι μόνο μια!!!!»

Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά στο διαμέρισμα βρίσκονταν ο πατέρας με τα τρία ανήλικα παιδιά του ηλικίας 5, 8 και 12 ετών. Ο μεγάλος γιος κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο με τον πατέρα, ο οποίος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο μικρότερος γιος επίσης κοιμόταν, σε διαφορετικό όμως δωμάτιο.

Λίγη ώρα πριν την απολογία του για την φωτιά στο διαμέρισμα της οικογένειας του ο πατέρας απάντησε μεταξύ άλλων και σε όσα ακούστηκαν πως ο ίδιος ήταν σε κατάσταση μέθης και δεν μπόρεσε να βοηθήσει τα ανήλικα τέκνα του που βρίσκονταν σε κίνδυνο.

Θέλοντας να αποσαφηνίσει όπως είπε όλα όσα ακούγονται για τις συνθήκες του περιστατικού, ανέφερε «Το παιδί ήταν στο κρεβατάκι του, το είχε βάλει η σύζυγος μου να κοιμηθεί. Εγώ είχα ξενυχτήσει δουλεύοντας με το ταξί και πήγα για δεύτερο μεροκάματο για ελιές, στον Άγιο Στέφανο και στον Ωρωπό. Ήμουν πολύ κουρασμένος και έκανα και ινσουλίνη για το ζάχαρο και κοιμήθηκα. Είναι ψέματα ότι ήμουν σε κατάσταση μέθης. Μέχρι που είπαν ότι το παιδάκι είναι νεκρό».

