Παπαδημούλης: Η Καϊλή συμπεριφερόταν πιο πολύ σαν ΝΔ παρά σαν ΠΑΣΟΚ

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για την υπόθεση της Εύας Καϊλή και το "QatarGate".

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης για την υπόθεση της Εύας Καϊλή, με την εμπλοκή της στο σκάνδαλο του Κατάρ και την προφυλάκισή της.

Σύμφωνα με τον Δ.Παπαδημούλη, η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ συμμετείχε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας τον Νοέμβριο, κατά την οποία συζητήθηκε το ζήτημα των νεκρών εργατών στα έργα για το Μουντιάλ του Κατάρ κι ενώ η συνεδρίαση ήταν κατά του Κατάρ, το πόρισμα βγήκε υπέρ του.

«Τόσο χοντροκομμένα πράγματα, δεν τα λες δωρεάν», σχολίασε για τις περιβόητες δηλώσεις της Εύας Καϊλή.

Ο Δ.Παπαδημούλης εκτίμησε ότι, τα όσα έγιναν γνωστά τώρα, «είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, ενδέχεται να εμπλέκονται αξιωματούχοι ακόμα και εκτός ευρωκοινοβουλίου» που εμπλέκονται στο σκάνδαλο που αξιολογείται ως το μεγαλύτερο της δεκαετίας.

Από την άλλη, ο ίδιος σχολίασε ότι, παρακολουθεί «με έκπληξη όσους αβαντάριζαν την Καϊλή τόσο από τη ΝΔ όσο και από το ΠΑΣΟΚ να κάνουν τώρα ότι δεν την ξέρουν».

Χαρακτήρισε σωστή τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη στον ΑΝΤ1 περί «δούρειου ίππου» της Νέας Δημοκρατίας για την Εύα Καϊλή, η οποία σημείωσε ότι, «τελευταία συμπεριφερόταν πιο πολύ σαν ΝΔ παρά σαν ΠΑΣΟΚ».

Σχολίασε, επίσης πως, πριν από τις τελευταίες ευρωεκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στις Βρυξέλλες, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη καμπάνια υπέρ της Εύας Καϊλή και κατέληξε λέγοντας πως με αυτήν την υπόθεση παθαίνει ζημιά τόσο το ευρωκοινοβούλιο, όσο και η χώρα.





