Κολωνός: Έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε επιχειρήσεις (εικόνες)

Έκρηξη σε μία επιχείρηση προκάλεσε ζημιές σε καταστήματα σε ακτίνα 100 μέτρων.

Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε αποθήκη καπνικών ειδών, στην οδό Ηρούς, στον Κολωνό.

Από την έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στην επιχείρηση, της οποίας έσπασαν οι τζαμαρίες, αλλά και στο υπόλοιπο κτήριο.

Καταστροφές προκλήθηκαν και σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ακτίνα 100 μέτρων από τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Η προανάκριση για το περιστατικό έχει αρχίσει και τα ευρήματα από το σημείο έχουν συλλεγεί και μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

