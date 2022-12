Παράξενα

Αλόννησος: στόλισαν Χριστουγεννιάτικο δέντρο... στον βυθό! (βίντεο)

Ένας ιδιαίτερος και εντυπωσιακός στολισμός Χριστουγενιάτικου δέντρου, πραγματοποιήθηκε στην Αλόννησο.

Στην Αλόννησο πραγματοποιήθηκε στολισμός χριστουγεννιάτικου δέντρου κάτω από το νερό, με πρωτοβουλία του Δήμου Αλοννήσου.

Προηγήθηκε κάλεσμα του δήμου στους κατοίκους του νησιού να παραστούν στην πρωτότυπη γιορτινή εκδήλωση το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, φέρνοντας τα στολίδια τους. Τον υποβρύχιο συμβολικό στολισμό ανέλαβαν ο δήμαρχος Αλοννήσου Πέτρος Βαφίνης, η πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού Μαρία Αγάλλου, οι εκπαιδευτές Δίας Μένης και Ηλιάννα Γιαλαμά και οι δύτες Βασίλης Παπαϊωάννου και Τάσος Ούτσας, με την εθελοντική στήριξη του Alonissos Triton Dive Center και της Δήμητρας Μηνά. Το βίντεο με τον στολισμό πλαισιώνει τις ξεχωριστές χριστουγεννιάτικες ευχές του δήμου για εφέτος με σύνθημα, «Merry Christmas and 2023 SEAson’s Greetings!».

Ο δήμαρχος Αλοννήσου δήλωσε χαρακτηριστικά πως «για την Αλόννησο, οι καταδύσεις δεν είναι κάτι ευκαιριακό αλλά μία φιλοσοφία ζωής για κάθε στιγμή του έτους που πρωταγωνιστεί στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στο νησί μας. Μέσα από μία συμβολική δράση, θέλαμε να μεταφέρουμε το εορταστικό κλίμα των ημερών με τον δικό μας τρόπο. Η βουτιά ήταν αναζωογονητική, ενώ ο κόσμος αγκάλιασε την ιδέα, επιζητώντας το διαφορετικό μέσα στις γιορτές. Χρόνια Πολλά με υγεία και αισιοδοξία σε όλους!».

Σημειώνεται πως πρόσφατα η Αλόννησος απέσπασε το βραβείο Best Diving Destination μετά από ψηφοφορία Βρετανών tour operators, στο πλαίσιο των πρώτων Greek Travel Awards που διοργάνωσε επιτυχώς το Γραφείο ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί πως ο πρώτος υποβρύχιος γάμος που διοργάνωσε ο Δήμος Αλοννήσου στο τέλος του καλοκαιριού, έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε δημιουργία ενδιαφέροντος και σε κρατήσεις για νέους γάμους από ζευγάρια που θέλουν να παντρευτούν κάτω από το νερό στην Αλόννησο το επόμενο καλοκαίρι.

