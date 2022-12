Αθλητικά

Μπακς: Ήττα και τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Τέλος στο σερί των νικών των Μπακς έβαλε η ήττα από τους Χιούστον Ρόκετς, σε μία κακή μέρα για τον “Greek Freak”.

Ο Τζέιλεν Γκριν είχε 30 πόντους και επτά ριμπάουντ, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ πρόσθεσε 18 πόντους και επτά ασίστ και οι Χιούστον Ρόκετς νίκησαν τους Μιλγουόκι Μπακς με 97-92 το βράδυ της Κυριακής για να επεκτείνουν το σερί των νικηφόρων αποτελεσμάτων εντός έδρας σε τέσσερα ματς.

Στο «τιμόνι» του Χιούστον ήταν ο βοηθός προπονητή Τζον Λούκας, καθώς ο προπονητής της ομάδας Στίβεν Σάιλας ήταν απών μετά τον θάνατο του πατέρα του, Πολ Σάιλας, που υπήρξε σημαντική προσωπικότητα στην λίγκα πρώτα ως παίκτης και στη συνέχεια ως προπονητής.

Με αυτήν την νίκη, οι Ρόκετς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 8-18 αλλά παραμένουν στην τελευταία θέση της Δυτικής περιφέρειας, ενώ οι Μπακς... έπεσαν στο 19-7 και βρίσκονται στη δεύτερη θέση της Ανατολής.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε την χειρότερη εφετινή του εμφάνιση, καθώς είχε 16 πόντους (7/15 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/6 βολές), 18 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 3 λάθη σε 37 λεπτά συμμετοχής. Παρόλα αυτά, κατάφερε να ξεπεράσει τους 15.000 πόντους στην καριέρα του. Αυτήν την στιγμή, ο «Giannis» έχει 15.006 πόντους σε 678 αγώνες και μέσο όρο 22,13 πόντους ανά αγώνα.

Από εκεί και πέρα, ο Τζρου Χόλιντεϊ είχε 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ ενώ ο Κρις Μίντλετον τραυματίσθηκε εκ νέου και αποχώρησε στο 6ο λεπτό με διάστρεμμα.

Επόμενος αντίπαλος των Μιλγουόκι Μπακς, θα είναι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, τα ξημερώματα της Τετάρτης (02:30) στο Fiserv Forum.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Νέα Ορλεάνη-Φοίνιξ 129-124 παρ.

Νέα Υόρκη-Σακραμέντο 112-99

Ορλάντο-Τορόντο 111-99

Φιλαδέλφεια-Σάρλοτ 131-113

Ντιτρόιτ-Λέικερς 117-124

Χιούστον-Μιλγουόκι 97-92

Ατλάντα-Σικάγο 123-122 παρ.

