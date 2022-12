Κόσμος

Ιράν: δημόσια εκτέλεση δεύτερου διαδηλωτή

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν πως τουλάχιστον 470 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί και άλλοι 18.000 έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των μαζικών κινητοποιήσεων.

Οι αρχές του Ιράν προχώρησαν σήμερα στη δεύτερη εκτέλεση που συνδέεται με τις διαδηλώσεις που συνταράσσουν τη χώρα εδώ και τρεις μήνες, μετέδωσε το Mizan online, πρακτορείο ειδήσεων προσκείμενο στο δικαστικό σύστημα.

«Ο Ματζιντρεζά Ραχναβάρντ, που καταδικάστηκε σε θάνατο την 29η Νοεμβρίου για τη δολοφονία με μαχαίρι δυο μελών των δυνάμεων ασφαλείας και τραυμάτισε άλλα τέσσερα», εκτελέστηκε δημόσια στη Ματσχάντ, διευκρίνισε το πρακτορείο.

Σύμφωνα με έτερο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, το IRNA, ο άνδρας αυτός σκότωσε δυο μέλη της διαβόητης παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ακόμη ότι ο κατηγορούμενος «διεξήγε πόλεμο εναντίον του Αλλάχ».

Την περασμένη εβδομάδα εκτελέστηκε ο Μοχσέν Σακαρί, ιρανός ράπερ. Κατηγορήθηκε πως επιτέθηκε σε μέλος των δυνάμεων ασφαλείας και το τραυμάτισε με μαχαίρι, καθώς και ότι απέκλεισε δρόμο στην Τεχεράνη.

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν πως τουλάχιστον 470 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί και άλλοι 18.000 έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των μαζικών κινητοποιήσεων απ’ άκρου σ’ άκρο της χώρας από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Τουλάχιστον άλλοι 23 διαδηλωτές έχουν καταδικαστεί σε θάνατο κι αναμένουν την εκτέλεσή τους, πέραν των δύο που θανατώθηκαν ήδη.

Έναυσμα των μαζικών κινητοποιήσεων στο Ιράν ήταν ο θάνατος τη 16η Σεπτεμβρίου της Μαχσά Αμινί, 22χρονης Ιρανής κουρδικής καταγωγής, στα χέρια της αστυνομίας ηθών.

