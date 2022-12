Πολιτική

Μητσοτάκης: Στηρίζουμε την κοινωνία, διορθώνουμε τα λάθη

Τα πεπραγμένα της κυβέρνησης για την περασμένη εβδομάδα απαριθμεί ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, στέλνοντας και μηνύματα.

Τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου κάνει ο πρωθυπουργός στην κυριακάτική ανάρτησή του στο Facebook. Καθώς η κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με την κρίση πληθωρισμού, συνεχίζονται οι προσπάθειες στήριξής της. Όπως είχα γράψει την προηγούμενη εβδομάδα, το έκτο «καλάθι του νοικοκυριού» θα είναι εορταστικό και διπλό: το «καλάθι των Χριστουγέννων» με περισσότερα προϊόντα που καταναλώνονται τις γιορτινές ημέρες, και το «καλάθι του Αη Βασίλη» με 10 κατηγορίες παιχνιδιών. Θα τεθούν σε εφαρμογή στις 14 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσουν έως και μετά την Πρωτοχρονιά, αναφέρει ο πρωθυπουργός, ο οποίος προσθέτει: Ξέρουμε πως το μέτρο αυτό δεν είναι πανάκεια, είναι όμως αναγκαία μέριμνα που πιάνει τόπο. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι καταγράφεται πτώση 12% στη μέση τιμή καλαθιού, από 128 ευρώ όταν ξεκίνησε, στα 112 ευρώ σήμερα.

«Εύχομαι να έχετε μία όμορφη και ήρεμη Κυριακή. Και καθώς μπαίνουμε σε εορταστική περίοδο, ελπίζω να έχετε διάθεση για λίγο διάβασμα, καθώς η εβδομάδα που πέρασε ήταν τόσο πυκνή όσο και οι προηγούμενες!», ξεκινά την αναρτησή του ο πρωθυπουργός.

«Θα ήθελα να σας δώσω μία μικρή ιδέα του πώς γράφονται αυτά τα κείμενα. Η διαδικασία ξεκινάει πάντα με μια πολυσέλιδη λίστα πεπραγμένων που ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Από αυτά, γράφω συνήθως για τα μισά. Προσπαθώ πάντα να σκεφτώ, ποια είναι πιο σημαντικά για όσους από εσάς αφιερώνετε τον χρόνο να τα διαβάσετε. Τα μεγάλα συνήθως έχουν ήδη πάρει δημοσιότητα. Πολλά είναι τεχνοκρατικά και ίσως ακούγονται βαρετά, όσο σημαντικά κι αν είναι (αυτή την εβδομάδα για παράδειγμα, δεν θα γράψω για την ολοκλήρωση της κωδικοποίησης της εργασιακής νομοθεσίας, το πλαφόν 3% για τις επαγγελματικές μισθώσεις ή για την πόντιση καλωδίου υψηλής τάσης που θα διασυνδέει Σαντορίνη-Νάξο. Δεν σημαίνει πως δεν είναι σημαντικά!)», σημειώνει.

Συνεχίζοντας υπογραμμίζει τα εξής: «Θα ξεκινήσω λοιπόν σήμερα με την ιστορική ομόφωνη απόφαση του Eurogroup της Δευτέρας να εκταμιευθούν στη χώρα μας τα τελευταία 725 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των ευρωπαϊκών τραπεζών και να καταργηθεί η τιμωρητική προσαύξηση του επιτοκίου στα δάνεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Έγραψα γι' αυτό πριν από 3 εβδομάδες, όταν η Ελλάδα πήρε το «πράσινο φως» από την Κομισιόν.

"Η Ελλάδα στέκεται πλέον γερά στα πόδια της με τις δικές της δυνάμεις", όπως είπε ο Πρόεδρος του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου.

Αυτό επιβεβαιώνουν και τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2022. Το ΑΕΠ της χώρας μας αυξήθηκε κατά 2,8% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, το ΑΕΠ αναμένεται να υπερβεί τα 224 δισ. ευρώ το 2023. Υψηλότερο κατά 45 δισ. ευρώ, ή κατά 25%, από το 2018.

Όμως, το όραμά μας δεν είναι απλά η οικονομία μας να αναπτυχθεί γρήγορα και να κερδίσει το χαμένο έδαφος της δεκαετούς κρίσης. Είναι και να οδηγήσουμε την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής επανάστασης. Ένας από τους τρόπους που θα το καταφέρουμε είναι δημιουργώντας σημαντικές υποδομές σε κέντρα δεδομένων.

Την Πέμπτη λοιπόν εγκαινιάσαμε το νέο data center Athens-3 στο Κορωπί , της πρώην Lamda Hellix νυν Digital Realty, το μεγαλύτερο από πλευράς χωρητικότητας που έχει κατασκευαστεί στην Ελλάδα. Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας περιλαμβάνει άλλο ένα κέντρο δεδομένων εντός του 2024 στην Αττική και ένα στο Ηράκλειο της Κρήτης το 2025.

Η σημασία τέτοιων επενδύσεων είναι μεγάλη. Να εξηγήσω γιατί: Τα data centers είναι οι ψηφιακές «αποθήκες» που μας συνδέουν με τις ψηφιακές «λεωφόρους» του μέλλοντος. Υπολογίζεται ότι κάθε ευρώ που επενδύεται σε ένα κέντρο δεδομένων ουσιαστικά δημιουργεί οικονομική υπεραξία που ξεπερνά τα 8,23 ευρώ σε βάθος δεκαετίας. Δηλαδή η προστιθέμενη αξία των επενδύσεων της Digital Realty εκτιμάται ότι θα αποφέρει περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία. Δεν το λες και λίγο!

Την προηγούμενη εβδομάδα, μετά την Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, σειρά είχε η Τρίπολη όπου παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης για την Πελοπόννησο του 2030 με περισσότερα από 200 έργα και 400 ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 6.5 δισ. ευρώ. Θέλουμε κάθε Έλληνας και Ελληνίδα, από το Ορμένιο του Έβρου έως το Ακρωτήριο Ταίναρο και από την Κόνιτσα της Ηπείρου έως το Καστελλόριζο των Δωδεκανήσων, να έχει τις ίδιες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης αλλά και πρόσβασης σε ποιοτικά δημόσια αγαθά.

Καθώς όμως η κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με την κρίση πληθωρισμού, συνεχίζονται οι προσπάθειες στήριξής της. Όπως είχα γράψει την προηγούμενη εβδομάδα, το έκτο «καλάθι του νοικοκυριού» θα είναι εορταστικό και διπλό: το «καλάθι των Χριστουγέννων» με περισσότερα προϊόντα που καταναλώνονται τις γιορτινές ημέρες, και το «καλάθι του Αη Βασίλη» με 10 κατηγορίες παιχνιδιών. Θα τεθούν σε εφαρμογή στις 14 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσουν έως και μετά την Πρωτοχρονιά.

Ξέρουμε πως το μέτρο αυτό δεν είναι πανάκεια, είναι όμως αναγκαία μέριμνα που πιάνει τόπο. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι καταγράφεται πτώση 12% στη μέση τιμή καλαθιού, από 128 ευρώ όταν ξεκίνησε, στα 112 ευρώ σήμερα.

Φυσικά η προσοχή μας δεν στρέφεται μόνο σε μέτρα ανακούφισης του πληθωρισμού. Αλλά έχουμε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να δώσουμε κάθε εφόδιο στους άνεργους συμπολίτες μας να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Αυτή την εβδομάδα ανακοινώσαμε 6 νέα προγράμματα απασχόλησης με τίτλο «Δουλειά για Σένα» για τη στήριξη 68.000 νέων θέσεων εργασίας μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Αυτά έρχονται σε συνέχεια 67.750 ευκαιριών απασχόλησης που έδωσε η ΔΥΠΑ το 2022.

Προχωράμε σε 6 νέα προγράμματα με τίτλο «Δουλειά για σένα», που δημιουργούν 68.000 νέες θέσεις εργασίας. #Με_σχέδιο χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και έρχονται σε συνέχεια των 67.750 ευκαιριών εργασίας που έδωσε η ΔΥΠΑ το 2022.@K_Hatzidakis @protopsaltis_sp — Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) December 12, 2022

Χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και δίνουν έμφαση στους νέους, τις γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία και τους μακροχρόνια ανέργους. Έχουμε προσθέσει 250.000 θέσεις εργασίας από το 2019 και η προσπάθεια συνεχίζεται.

Θέλω να τονίσω πως τα αντίστοιχα προγράμματα του ΟΑΕΔ στο παρελθόν ήταν για μόλις 10.000 θέσεις τον χρόνο κατά μέσο όρο. Αυτό που θέλουμε είναι η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) να γίνει πραγματικός μοχλός εξεύρεσης εργασίας, κατάρτισης και επανακατάρτισης των εργαζομένων όχι απλά σημείο πληρωμής επιδομάτων που όλοι θυμόμαστε. Και τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι προσπάθειές μας αποδίδουν.

Αυτή την εβδομάδα ανακοινώσαμε επίσης και τη χορήγηση εφάπαξ ενίσχυσης 600 ευρώ για τα Χριστούγεννα στους 53.000 ένστολους της ΕΛ.ΑΣ. και στους 8.000 του Λιμενικού. Είναι μία οικονομική αναγνώριση των υπηρεσιών τους στο τομέα της ασφάλειας που προσφέρουν 24 ώρες το 24ωρο, όλες τις ημέρες -και τις γιορτινές- του έτους. Εδώ θέλω να αναφέρω κάτι: έγινε από μερικούς μία χυδαία διασύνδεση της ανακοίνωσης αυτής με το πολύ θλιβερό περιστατικό του τραυματισμού του 16χρονου από αστυνομικό. Μερικές φορές όταν διαβάζω αυτά τα πράγματα, πραγματικά με ξεπερνούν. Δυσκολεύομαι να βρω τα λόγια να περιγράψω το πόσο νοσηρός μπορεί να είναι ο τρόπος σκέψης όσων τα προωθούν. 'Αραγε τα πιστεύουν; Προφανώς και η ενίσχυση αυτή είχε μετρηθεί, είχε υπολογιστεί, είχε αποφασιστεί πολύ πριν ανακοινωθεί. Πιστεύω πως αυτά τα συμπεράσματα είναι περισσότερο ενδεικτικά του τρόπου με τον οποίον σκέφτονται αυτοί που τα προωθούν. Και θα κλείσω εδώ τη συζήτηση αυτή.

Όπως πιθανώς ήδη ξέρετε, έχουμε σχεδιάσει 4 μεγάλα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου της εμβληματικής πρωτοβουλίας μας «Σπύρος Δοξιάδης» που υλοποιούνται πρώτη φορά στον πληθυσμό της χώρας μας με χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ήδη "τρέχει" το πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων "Φώφη Γεννηματά" για τον καρκίνο του μαστού που αφορά 1,3 εκατ. γυναίκες ηλικίας 50-69 ετών. Μέχρι στιγμής έχουν διενεργηθεί 60.000 μαστογραφίες και έχουν εντοπιστεί ευρήματα σε τουλάχιστον 4.000 γυναίκες. (Και εδώ θα επιμείνω: εάν εσείς ή κάποια στο φιλικό ή οικογενειακό σας περιβάλλον έχει λάβει το σχετικό μήνυμα, κάντε τον έλεγχο, σώζει ζωές.)

Όμως, το δεύτερο πρόγραμμα ξεκινά αυτόν τον μήνα. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, 2,5 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 21 έως 65 χρόνων θα λάβουν SMS για να κλείσουν ραντεβού σε διαγνωστικά κέντρα όλης της χώρας προκειμένου να υποβληθούν δωρεάν σε προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει Τεστ Παπ, HPV DNA test, κολποσκόπηση και βιοψία.

Θα ακολουθήσουν άλλα 2 πολύ σημαντικά προγράμματα: δωρεάν έλεγχος για καρδιαγγειακά νοσήματα σε περίπου 5,5 εκατ. άνδρες και γυναίκες ηλικίας 30-70 ετών και για τον καρκίνο του παχέος εντέρου σε 3,8 εκατ. άνδρες και γυναίκες, 50-70 ετών.

Θα κλείσω με δύο ακόμα πολύ σημαντικά βήματα για την Υγεία:

Το πρώτο είναι πως αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο που αφορά την ανακουφιστική φροντίδα. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο πλαίσιο που, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες δομές του ΕΣΥ, θα εστιάζει και θα εξυπηρετεί τις εξειδικευμένες ανάγκες των ασθενών - ενηλίκων αλλά και παιδιών- που πάσχουν από απειλητική για τη ζωή τους ασθένεια ή από χρόνια εξελικτική ασθένεια.

Το δεύτερο είναι πως εγκρίναμε την ίδρυση, οικονομική στήριξη και λειτουργία 8 νέων Μονάδων Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση ανά την επικράτεια. Είναι μια απόφαση ορόσημο στην ιστορία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης».

Και καταλήγοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Όπως προανέφερα στην αρχή αυτής της ανάρτησης, πολλά από τα πεπραγμένα της εβδομάδας δεν χωράνε στο κείμενο αυτό. Όμως ελπίζω πως όσα επέλεξα να αναφέρω θα σας έχουν δώσει μία ιδέα της πολύπλευρης προσπάθειας που κάνουμε για να στηρίξουμε την κοινωνία, για να διορθώσουμε λάθη και να προωθήσουμε μεταρρυθμίσεις ώστε να κάνει η Ελλάδα τα άλματα που έχει τη δυνατότητα να κάνει. Σας υπόσχομαι πως θα συνεχίσουμε στους ίδιους ρυθμούς.

Και σας ευχαριστώ από καρδιάς για τον χρόνο σας και την προσοχή σας».

