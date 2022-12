Πολιτική

“Qatar gate” - Καϊλή: Δεσμεύεται η περιουσία της στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεσμεύονται ακίνητα, λογαριασμοί και εταιρείες, με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα. Ποιους άλλους αφορά η δέσμευση.

Εξελίξεις και στην Ελλάδα φέρνει η εμπλοκή της Εύας Καϊλή στην υπόθεση του Κατάρ-gate καθώς όπως έγινε γνωστό αποφασίστηκε η δέσμευση της περιουσίας της στην Ελλάδα.

Ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να δεσμευτούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά, ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, συμμετοχές σε εταιρείες της Εύας Καϊλή, αλλά και των στενών συγγενικών της προσώπων, όπως του συζύγου, του πατέρα της και άλλων.

Η εντολή δόθηκε προκειμένου να διασφαλιστούν τα περιουσιακά στοιχεία της ευρωβουλευτού, τα οποία έχουν μπει στο μικροσκόπιο των βελγικών αρχών, μήπως προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες και σχετίζονται με μαύρο χρήμα.

Ήδη η σχετική εντολή όπως πληροφορούμαι έχει κοινοποιηθεί σε τράπεζες αλλά και σε αρμόδιες κρατικές υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα κτηματολογικά γραφεία.

Στις πρώτες δηλώσεις που έκαναν στα Μέσα τα μέλη της οικογένειας Καϊλή, στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", είπαν πως, έχουν άγνοια της κατάστασής της και περιμένουν την ενημέρωση του εισαγγελέα του Βελγίου. «Περιμένουμε τον πατέρα της να γυρίσει στην Ελλάδα. Αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας όταν έγινε γνωστό.

Την υπόθεση χειρίζεται δικηγόρος», δήλωσε πρόσωπο του οικογενειακού περιβάλλοντος της Εύας Καϊλή στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Στον ΑΝΤ1 μίλησαν και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης.

Η Α.Μ. Ασημακοπούλου εξέφρασε την έκπληξή της για όσα συμβαίνουν και την οργή της για τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη, περί "δούρειου ίππου της ΝΔ", όταν μιλώντας στον ΑΝΤ1 χαρακτήρισε έτσι την Εύα Καϊλή. Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα, προκάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και ευρωβουλευτή να κάνει την ίδια δήλωση διεθνώς, στην Ολομέλεια δηλαδή του Ευρωκοινοβουλίου.

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης, από πλευράς του, συμφώνησε με τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη, παρατηρώντας πως, η Εύα Καϊλή, η οποία σημείωσε ότι, «τελευταία συμπεριφερόταν πιο πολύ σαν ΝΔ παρά σαν ΠΑΣΟΚ», προμήνυσε, επιπλέον πως η υπόθεση της Ε.Καϊλή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου κι ότι έρχονται κι άλλες αποκαλύψεις.

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Υπουργοί που παρακολουθούνται και πρωθυπουργός που παριστάνει τον ανήξερο. Ευρωβουλευτές που τα “τσεπώνουν” για να διαφημίζουν εργασιακά κάτεργα στο Κατάρ. Βουλευτές που φτιάχνουν εταιρίες για να “αρπάζουν” τα σπίτια του λαού: Αυτή είναι η εικόνα ενός σάπιου και διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος, ενός αντιδραστικού κράτους, ενός εκμεταλλευτικού συστήματος που στηρίζει πάνω απ’ όλα την εξουσία των λίγων σε βάρος των πολλών και που εναλλάξ υπηρετούν νεοφιλελεύθεροι και σοσιαλδημοκράτες»

Το ΜέΡΑ25 αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η περίπτωση της Εύας Καϊλή αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου μιας θεσμοθετημένης διαφθοράς της ηγεσίας της ΕΕ και της ευρωγραφειοκρατίας με τους λομπίστες συμφερόντων να δίνουν και να παίρνουν. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έσπευσε όψιμα να αποποιηθεί την μέχρι πρότινος ευρωβουλεύτριά του και Αντιπρόεδρο της Ευρωβουλής με τις τυμπανοκρουσίες ευρύτερων ευρωλαγνικών κομμάτων αμέσως μετά τη σύλληψη για διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αυτή η κίνηση είναι ένα πάρα πολύ μικρό φύλο συκής για μια πάρα πολύ μεγάλη άβολη αλήθεια: Ότι πίσω ακριβώς από τις διακηρύξεις περί ενός δήθεν φιλευρωπαϊσμού των υποστηρικτών των πιο αντιευρωπαϊκών, σκληρά ταξικών πολιτικών, πίσω από τα "ναι σε όλα" και τα "μένουμε Ευρώπη", των οποίων σφοδρή μνημονιακή υποστηρίκτρια ήταν η κα Καϊλή, υπάρχει πολύ χρήμα, προερχόμενο ακόμα και από το Κατάρ της "πρωτοπορίας των εργασιακών δικαιωμάτων" όπως έλεγε η ίδια Ευρωβουλεύτρια, χωρίς να διαγραφεί όμως τότε από την παράταξη της που την αποποιείται σήμερα, όπως την αποποιούνται και οι νεοδημοκράτες υπουργοί σαν τον Άδωνι Γεωργιάδη που την εκθείαζαν σε κάθε ευκαιρία. Αυτή η ΕΕ της διαφθοράς της σαθρής της ηγεσίας δεν μεταρρυθμίζεται, μετασχηματίζεται μόνο μέσα από ρήξη και σύγκρουση. Το ΜέΡΑ25 και το πανευρωπαϊκό μας DiEM25 επιμένουμε σταθερά στο "Όχι" με αυτή την ΕΕ κι αυτό το διεφθαρμένο καθεστώς που δήθεν μας σώζει "μένοντας σε μια Ευρώπη", όπου η κα Καϊλή νόμιζε πως δεν θα συνέβαινε και τίποτα ακόμα κι αν έκρυβε σακούλες μαύρου χρήματος στο σπίτι της. Δεν περνάνε όμως παντού τα "αδιευκρίνιστα ποσά", κάτι που δεν είχε μάθει η Ευρωβουλεύτρια από τους εν Ελλάδι φίλους της».





Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Οδηγός βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου (εικόνες)

Μαρούσι - Δολοφονία 23χρονης: ο καυγάς που κατέληξε σε φονικό

Παπαδημούλης: Η Καϊλή συμπεριφερόταν πιο πολύ σαν ΝΔ παρά σαν ΠΑΣΟΚ