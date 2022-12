Κοινωνία

Καταγγελία: Τον απέλυσε και αποπειράθηκε να την βιάσει

Πρώην υπάλληλό της για απόπειρα βιασμού καταγγέλλει μία γυναίκα.

Στιγμές τρόμου έζησε μια 50χρονη γυναίκα το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής 9 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε το ίδιο βράδυ στην αστυνομία, ένας 32χρονος νεαρός με καταγωγή από το Πακιστάν πήγε σπίτι της και προσπάθησε να την βιάσει.

Το θύμα γνώριζε τον εν λόγω άνδρα καθώς όπως υποστήριξε τον είχε εργάτη στα θερμοκήπιά της και τον απέλυσε.

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα όταν η γυναίκα άκουσε θόρυβο στην αυλή και βγήκε για να διαπιστώσει τι συμβαίνει, τότε ο 32χρονος της επιτέθηκε και προσπάθησε να την βιάσει, όμως το έβαλε στα πόδια όταν εκείνη άρχισε να φωνάζει.

Οι αρχές αναζητούν τον δράστη.

Πηγή: neakriti.gr

