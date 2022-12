Κοινωνία

“Κιβωτός”: το κελί των “βασανιστηρίων”, τα “ψέματα” και ο τελευταίος όροφος του κτηρίου (βίντεο)

Δύο φορτηγά μεταφορικής εταιρείας πήραν όλη την οικοσκευή του πατέρα Αντωνίου από τη δομή της Αθήνας. Τι αναφέρει πρώην φιλοξενούμενη της δομής στην εκπομπή.

Ένας χώρος στον τελευταίο όροφο του κτηρίου όπου φιλοξενείται η δομή της Κιβωτού του Κόσμου στην Αθήνα, ήταν το… διαμέρισμα του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας, Σταματίας Γεωργαντή.

Ο χώρος αυτός, πλέον, έχει αδειάσει καθώς με εντολή της νέας διοίκησης της ΜΚΟ τα πράγματα απομακρύνθηκαν και ο χώρος θα λειτουργεί για τις ανάγκες της δομής. Κάτι που προφανώς δεν γινόταν μέχρι πρότινος καθώς πατέρας Αντώνιος και πρεσβυτέρα το χρησιμοποιούσαν επί της ουσίας σαν τη μόνιμη κατοικία τους.

Δύο φορτηγά μεταφορικής εταιρείας πήραν όλη την οικοσκευή του πατέρα Αντωνίου από τη δομή της Αθήνας, παρουσία της πρεσβυτέρας. Ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, όργανα γυμναστικής ως και… πιάνο φορτώθηκαν στα δύο φορτηγά.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την Δευτέρα. Τα φορτηγά αυτά δεν θα πάνε σε κάποιο άλλο σπίτι αλλά σε κάποια αποθήκη στην περιοχή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του "Πρωινού".

Ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές ο τρόπος με τον οποίο αγοράστηκαν όλα αυτά τα αντικείμενα, αν δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν χρήματα που προορίζονταν για τις ανάγκες της δομής.

Η δομή του Βόλου και το κελί των "βασανιστηρίων"

Στη Δομή του Βόλου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέφερε η Κέλλυ Χεινοπώρου, υπήρχε ένα κελάρι που χρησιμοποιούνταν ως κελί "βασανιστηρίων" για τα "άτακτα" παιδιά της "Κιβωτού".

Ο χώρος προσέφερε φυσική ηχομόνωση και εκεί τα παιδιά σωφρονίζονταν και ανακρίνονταν, αναφέρει το ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις εκεί κακοποιήθηκαν συνολικά 5 παιδιά, ενώ έχουν δώσει κατάθεση τα 3 από αυτά.

Πρώην φιλοξενούμενη: Όλα αυτά που ακούγονται είναι ψέματα

Μία πρώην φιλοξενούμενη στη δομή της "Κιβωτού" μίλησε στο "Πρωινό" και ανέφερε πως "όλα είναι ψέματα, ο πατέρας Αντώνιος δεν ειχε σηκώσει ποτε χερι, πάντα μας μιλούσε με ωραίο τρόπο, του χρωστάμε τα παντα" ενώ τονισε πως "δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός των παιδιών που είπαν αυτά τα πράγματα".

