Ουκρανία: ματωμένος φάκελος στην Πρεσβεία στην Αθήνα

Η πρεσβεία της Ουκρανίας στην Αθήνα, μπήκε στη "λίστα" με εκείνες που δέχτηκαν ματωμένο φάκελο.

"Ματωμένος φάκελος" εντοπίστηκε στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην Αθήνα το πρωί της Δευτέρας.

Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκε φάκελος με αίμα και γενετικό υλικό, πιθανόν μάτι ή όρχις, ίσως ζωικό. Τον φάκελο άφησαν άγνωστοι έξω από την πρεσβεία της Ουκρανίας στην οδό Στεφάνου στη Φιλοθέη. Στο σημείο άνδρες των ΤΕΕΜ και της ασφάλειας.

Πρόκειται για φάκελο αντίστοιχο με εκείνους που εστάλησαν σε πρεσβείες της Ουκρανίας σε όλη την Ευρώπη. Οι φάκελοι περιείχαν μάτια ζώων και ήταν ποτισμένοι με κάποιο κόκκινο υγρό.

