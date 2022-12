Πολιτική

“Qatar gate” - Φον ντερ Λάιεν για Καϊλή: Άκρως ανησυχητικές οι κατηγορίες για διαφθορά

«Πολύ σοβαρές» χαρακτήρισε η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τις κατηγορίες σε βάρος της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύας Καϊλή.





«Άκρως ανησυχητικές» χαρακτήρισε η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τις κατηγορίες σε βάρος της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύας Καϊλή.

«Οι κατηγορίες είναι άκρως ανησυχητικές, πολύ σοβαρές», είπε σήμερα η Γερμανίδα μιλώντας σε δημοσιογράφους. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επανέλαβε, δε, ότι έχει προτείνει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας που θα είναι επιφορτισμένος με το να ελέγχει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Την ανησυχία του είχε εκφράσει νωρίτερα σήμερα και ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Ζοζέπ Μπορέλ, αναφερόμενος στις εξελίξεις σχετικά με το σκάνδαλο που πλήττει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Είναι σε εξέλιξη μία διαδικασία. Βεβαίως τα νέα είναι πολύ ανησυχητικά. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με κάποια γεγονότα, τα οποία με ανησυχούν ως πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», επισήμανε ο Ισπανός, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.

Ο ίδιος προσέθεσε ότι δεν υπάρχει κάτι ή κάποια αναφορά σε βάρος οποιουδήποτε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. «Γίνονται ενέργειες από την αστυνομία και τις δικαστικές Αρχές. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτές τις ενέργειες», υπογράμμισε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

