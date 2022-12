Κόσμος

Ακάρ κατά Ελλάδας: Όσοι θέλουν καλύτερο “αύριο”, να απομακρυνθούν από τα λάθη του χθες

Νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας κατά της Ελλάδας.

Νέος γύρος προκλητικών δηλώσεων από αξιωματούχους της Άγκυρας έχει ξεκινήσει, δια στόματος αυτή τη φορά του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ.

«Όσοι θέλουν το αύριο τους να είναι καλό, πρέπει σήμερα να απομακρυνθούν από τα χθεσινά και σημερινά λάθη τους», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη με την στρατιωτική ηγεσία, ο Τούρκος Υπουργός υποστήριξε ότι «η Ελλάδα συνεχίζει να αυξάνει την ένταση με παράλογες και παράνομες απαιτήσεις και αξιώσεις, χρησιμοποιώντας προκλητικές ενέργειες και επιθετική ρητορική». Σύμφωνα με τον Χουλουσί Ακάρ «έχει δοθεί η απαραίτητη απάντηση στις κάθε είδους άδικες και παράνομες ενέργειες της Ελλάδας σε διπλωματικό και στρατιωτικό πεδίο εντός του πλαισίου της αμοιβαιότητας».

«Δεν είναι ποτέ δυνατό να επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο γεγονός. Προσδοκούμε ορισμένοι Έλληνες πολιτικοί και στρατιωτικοί να εγκαταλείψουν αμέσως τις αδιάλλακτες και προκλητικές συμπεριφορές τους για εσωτερικούς πολιτικούς σκοπούς, να επικεντρωθούν στην επίλυση των προβλημάτων μέσω του διαλόγου και να διδαχθούν από την ιστορία. Όσοι θέλουν το αύριο τους να είναι καλό, πρέπει να εγκαταλείψου τα χθεσινά και σημερινά λάθη τους», ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός.

Ο Χουλουσί Ακάρ είπε: «Προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στις θάλασσες και τους αιθέρες μας με αποφασιστικότητα και επιμονή και καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να συμβάλουμε στην ειρήνη της περιοχής και του κόσμου, εμπνεόμενοι από τους προγόνους μας που έφεραν την ειρήνη, την ηρεμία και τη δικαιοσύνη στις τρεις ηπείρους».

