Τηλεθέαση - ΑΝΤ1: Πρωτιά τις πρώτες εβδομάδες του Δεκεμβρίου

Πρώτη επιλογή των τηλεθεατών ήταν ο ΑΝΤ1 από 1η έως και 11 Δεκεμβρίου.



Πρώτη επιλογή των τηλεθεατών, στο σύνολο ημέρας, τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 όσο και στο γενικό σύνολο, ήταν ο ΑΝΤ1 τις δύο πρώτες εβδομάδες του Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen από 1η έως και 11 Δεκεμβρίου, ο ΑΝΤ1 ήταν πρώτος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, υπερισχύοντας όλων των καναλιών, στο κοινό 18-54 με μέσο όρο 16,6% και 3,3 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Στο σύνολο κοινού ήταν, επίσης, πρώτος με μέσο όρο 15,9% και 1,4 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

