Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Ο δρόμος προς τον τελικό στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό. Τα ζευγάρια των ημιτελικών και το πρόγραμμα αγώνων και μεταδόσεων σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.



Μετά από τέσσερις συγκλονιστικούς προημιτελικούς που μας καθήλωσαν κυριολεκτικά μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, ήρθε η ώρα να μάθουμε το ζευγάρι του τελικού.

Αργεντινή, Κροατία, Γαλλία, Μαρόκο είναι οι τέσσερις που κατάφεραν να προκριθούν στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022. Όλες οι ομάδες που έφτασαν ως εδώ απέδειξαν πως το άξιζαν, όμως μόνο δύο από αυτές θα μονομαχήσουν για το στέμμα της νέας πρωταθλήτριας κόσμου την προσεχή Κυριακή 18 Δεκεμβρίου στις 17:00 ζωντανά στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Κροατία θα διεξαχθεί αύριο, Τρίτη, στις 21:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Μετά από τη δραματική πρόκριση της Αργεντινής επί της Ολλανδίας στα πέναλτι, όλος ο πλανήτης έχει επικεντρωθεί στο αν ο Λιονέλ Μέσι θα καταφέρει να κλείσει την καριέρα του στην Εθνική Ομάδα της χώρας του κατακτώντας ένα Μουντιάλ, προκειμένου να βάλει το όνομά του δίπλα σε αυτά του Μαραντόνα και του Πελέ, δίνοντας ακόμα περισσότερα επιχειρήματα σε αυτούς που τον θεωρούν τον κορυφαίο όλων των εποχών. Για να το καταφέρει, θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει το εμπόδιο της αλύγιστης Κροατίας, που πέταξε εκτός ημιτελικών τη Βραζιλία, μετράει 5 συνεχόμενες προκρίσεις σε παράταση ή πέναλτι από το 2018 μέχρι σήμερα και βρίσκεται ένα βήμα από το να ξαναγίνει φιναλίστ του Μουντιάλ, όπως πριν από 4 χρόνια στη Ρωσία.

Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου στις 21:00 σε απευθείας μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ έρχεται ο δεύτερος συγκλονιστικός ημιτελικός ανάμεσα στην Γαλλία και το Μαρόκο.

H Παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία "επιβίωσε" από το ευρωπαϊκό θρίλερ με την Αγγλία και ονειρεύεται να διατηρήσει τα σκήπτρα με πρωταγωνιστές τους Εμπαπέ και Ζιρού, που διεκδικούν παράλληλα το Χρυσό Παπούτσι που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης.

Αντίπαλος των "μπλε" στον δεύτερο ημιτελικό θα είναι η απόλυτη ομάδα-έκπληξη του FIFA WORLD CUP QATAR 2022™, που σε εμάς τους Έλληνες θυμίζει κάτι από το "θαύμα" της εθνικής ομάδας στο Euro του 2004. Το Μαρόκο έχει ήδη αφήσει εκτός Μουντιάλ τρεις παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, το Βέλγιο, την Ισπανία και την Πορτογαλία και φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη Αραβική και Αφρικανική χώρα που φτάνει σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η απάντηση για το αν τελικά θα τα καταφέρει, καθώς και το ποιες ομάδες θα διεκδικήσουν το όνειρο της κατάκτησης του πολυπόθητου τρόπαιου, θα δοθεί σύντομα.

Και φυσικά, όλες οι μεγάλες στιγμές που θα μας χαρίσουν οι κορυφαίες αυτές αναμετρήσεις, βρίσκονται στην εκπομπή «ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ» με τον Στέφανο Αβραμίδη, τον Βασίλη Σαμπράκο και τον Μιχάλη Τσόχο την Τρίτη και την Τετάρτη στον ΑΝΤ1 στις 23:00 μετά τη λήξη των αγώνων.

FIFA WORLD CUP QATAR 2022™ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

Η ομάδα του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+, από το Κατάρ αλλά και από τα στούντιο της Αθήνας, θα περιγράψουν και θα σχολιάσουν όλους τους αγώνες του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος.

Αναλυτικά οι ώρες και οι περιγραφές των αγώνων της Ημιτελικής Φάσης όπως θα προβληθούν από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+:

ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΚΡΟΑΤΙΑ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΑΛΛΙΑ – ΜΑΡΟΚΟ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

#FIFAWorldCupGR

Instagram: @fifaworldcupgr

Twitter: @FIFAWorldCupGR

Ειδήσεις σήμερα:

Βρετανία: νεκρά παιδιά που βούτηξαν σε παγωμένη λίμνη

Μαρούσι - Δολοφονία 23χρονης: ο καυγάς που κατέληξε σε φονικό

Δήμαρχος Παξών: τι πήγε λάθος με τη μεταφορά της γυναίκας με εγκεφαλικό