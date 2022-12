Κόσμος

“Qatar gate” - Φουρλάς: Η Καϊλή με προσέγγισε για τροπολογίες υπέρ του Κατάρ” (βίντεο)

Όλα όσα αποκάλυψε ο Κύπριος ευρωβουλευτής, Λουκάς Φουρλάς.



Ο Κύπριος ευρωβουλευτής, Λουκάς Φουρλάς, αποκάλυψε ότι η Εύα Καϊλή, που αποτελεί κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλονίζει την ΕΕ, τον είχε προσεγγίσει για να περάσει κάποιες τροπολογίες στην έκθεση για το Κατάρ. Ο Λουκάς Φουρλάς τόνισε ότι ενημέρωσε το ΥΠΕΞ της Κύπρου και φυσικά δεν ψήφισε υπέρ των τροπολογιών.

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής ανέφερε στο Sigmalive ότι είχε προσεγγιστεί από την πρωταγωνίστρια του σκανδάλου διαφθοράς, Εύα Καϊλή, για να ψηφίσει υπέρ κάποιων τροπολογιών για το Κατάρ αλλά της απάντησε αρνητικά.

«Αυτό συμβαίνει μεταξύ συναδέλφων. Όταν είδα τις τροπολογίες και αφορούσαν το Κατάρ, μπήκαν ψύλλοι στα αυτά μου και πήρα τηλέφωνο τον Γενικό Διευθυντή του υπουργείου Εξωτερικών τον κ. Κορνηλίου και του είπα ότι σαν Κύπρος δεν πρέπει να ασχοληθούμε», ανέφερε ο ευρωβουλευτής του κόμματος Δημοκρατικός Συναγερμός της Κύπρου, που είναι και μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής τόνισε ότι η τροπολογία ανέφερε ότι το Κατάρ δεν είναι τόσο αυστηρό στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ομοφυλοφιλίας και ξεκαθάρισε ότι δεν είπε «ναι» σε καμία από τις τροπολογίες που του ανέφερε η Εύα Καϊλή. «Η τροπολογία θα έλεγε ότι το Κατάρ δεν ήταν τόσο αυστηρό στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πάταξης της ομοφυλοφιλίας. Αφορούσε θέματα που θα νέρωναν το αυστηρό ύφος της έκθεσης».

«Έλεγε τα καλύτερα για το Κατάρ»

Ο Λουκάς Φουρλάς επισήμανε ότι υπάρχει μια «παγωμάρα» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ ανέφερε ότι η ομιλία της Εύας Καϊλή για το Κατάρ στην Ευρωβουλή είχε σχολιαστεί από όλους, καθώς έλεγε τα καλύτερα για την χώρα. «Όλοι είχαμε σχολιάσει την ομιλία της Εύας Καϊλή στο Ευρωκοινοβούλιο όπου έλεγε τα καλύτερα για το Κατάρ. Μου είχε κάνει εντύπωση και είχα απευθυνθεί στην ίδια ήταν η αναφορά ότι το Κατάρ έχει το ρόλο του διαμεσολαβητή με την Τουρκία και ότι ο ρόλος της Τουρκία και του Κατάρ είναι ο καλύτερος».

Εξήγησε επίσης ότι το Κατάρ είναι ο κύριος χρηματοδότης της Τουρκίας. «Δεν γίνεται να ξεπλένουμε το Κατάρ».

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής τόνισε επίσης πως πρέπει να τιμωρηθούν όσοι ενδίδουν στα χρήματα. «Εναπόκειται σε κάθε ευρωβουλευτή το ποιους θα δει, τι θα ακούσει και πώς θα πράξει. Οι λομπίστες προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους και να περάσουν τα δικά τους συμφέροντα. Αν κάποιοι ευρωβουλευτές ενδίδουν στα χρήματα και στα ταξίδια, ας πληρώσουν το μάρμαρο».

