Οικονομία

Καϊλή - Πόθεν Έσχες: Η περιουσία που δηλώνει η ευρωβουλευτής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι καταθέσεις, τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα που δήλωσε η Εύα Καϊλή στο Πόθεν Έσχες που έχει καταθέσει.

Με απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος «πάγωσαν» τα περιουσιακά στοιχεία της Εύας ΚαΪλή, του συζύγου και των συγγενικών της προσώπων. Ακόμη, δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μίας real estate εταιρείας με έδρα την οδό Σκουφά στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με το in.gr, η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε από την ευρωβουλευτή και τον σύζυγο της πριν από ένα μήνα. Από τη δήλωση που είχε κάνει στο Πόθεν Έσχες φαίνονται τα περιουσιακά στοιχεία που πλέον έχουν «παγώσει», λόγω της σύλληψης της από τις βελγικές αρχές.

Η περιουσιακή της κατάσταση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε για το Πόθεν Έσχες της, φαίνεται να αυξήθηκε το εισόδημά της από το 2012, με αυτό να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο περίπου το έτος 2018. Τα ετήσια εισοδήματα που δηλώνει φτάνουν τις 165 χιλ. ευρώ.

Όπως δείχνουν οι δηλώσεις του πόθεν έσχες έχει 6 ακίνητα, 3 αυτοκίνητα, καταθέσεις ύψους 463 χιλ. ευρώ και επενδύσεις ύψους 2.4 χιλ. ευρώ.

Επίσης, δεν χρωστάει κανένα δάνειο.

Δεσμεύτηκε η περιουσία της Καϊλή

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διέταξε τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύας Καϊλή, των μελών της οικογενείας της και του συζύγου της.

Ο κ. Βουρλιώτης, σύμφωνα με πληροφορίες, κινήθηκε άμεσα μετά τις εξελίξεις στο Βέλγιο, προκειμένου να διασφαλιστούν περιουσιακά στοιχεία, που μπορεί να προέρχονται από μη νόμιμες δραστηριότητες και να βρίσκονται στην Ελλάδα (ακίνητα, λογαριασμοί, εταιρείες και λοιπά).

Η δέσμευση ήδη κοινοποιήθηκε στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (κτηματολογικά γραφεία) και αφορά τόσο την ευρωβουλευτή που κρατείται, όσο και τα άμεσα συγγενικά της πρόσωπα (γονείς, αδέλφια, σύζυγος).

Υπενθυμίζεται ότι στο σπίτι της Ελληνίδας ευρωβουλευτού βρέθηκε και κατασχέθηκε μεγάλο ποσό σε μετρητά (150.000 ευρώ) μέσα σε σακούλες και σε μια βαλίτσα, στοιχείο που δικαιολόγησε την αυτόματη άρση της ασυλίας καθώς θεωρήθηκε ως τέλεση αδικήματος επ’ αυτοφόρω.

Πηγή: in.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δήμαρχος Παξών: τι πήγε λάθος με τη μεταφορά της γυναίκας με εγκεφαλικό

Ρόδος: άστεγος έμενε σε παρατηρητήριο ναυαγοσώστη (εικόνες)



“Κιβωτός”: το κελί των “βασανιστηρίων”, τα “ψέματα” και ο τελευταίος όροφος του κτηρίου (βίντεο)