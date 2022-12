Κοινωνία

16χρονος - Κούγιας: Ο Εισαγγελέας θα “βάλει φυλακή” και εμένα

Τι αναφέρει στην ανακοίνωσε που εξέδωσε ο γνωστός ποινικολόγος.

Οργισμένη ανακοίνωση για την «παράνομη», όπως τη χαρακτηρίζει, «διαρροή στοιχείων της δικογραφίας» για την υπόθεση του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 16χρονο Ρομά μετά από καταδίωξη στα Διαβάτα Θεσσαλονίκης εξέδωσε ο Αλέξης Κούγιας το μεσημέρι της Δευτέρας (12/12).

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγη ώρα μετά την είδηση ότι ο εισαγγελέας εισηγείται προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης την προφυλάκιση του αστυνομικού της ομάδας ΔΙΑΣ.

Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια

Για άλλη μια φορά θέλω να δημοσιοποιήσω την αγανάκτησή μου για την παράνομη διαρροή στοιχείων της δικογραφίας του εντολέως μου Κ.Ι., πιθανότατα πλέον μόνο από την Εισαγγελία Πλημ/κών Θεσσαλονίκης, αφού το περιεχόμενο της προτάσεως το γνωρίζουν μόνο ο Εισαγγελέας που πρότεινε και μόνο ο προϊστάμενος του, αλλά και οι μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού υπάλληλοι της Εισαγγελίας στο αρμόδιο τμήμα.

Το οξύμωρο σχήμα είναι, και αυτό δείχνει και την προκατάληψη κατά του εντολέως μου από την εισαγγελική αρχή, ότι η ιδία Εισαγγελία πριν από δύο μέρες διέταξε προκαταρκτική εξέταση για το πώς διαρρέουν απόρρητα έγγραφα της δικογραφίας, πράξη η οποία είναι παράνομη και τιμωρείται παραδειγματικά.

Όσον αφορά την πρόταση και το περιεχόμενό της, σχεδόν 50 χρόνια δεν έχω βρει ούτε έναν Εισαγγελέα που να διαφωνεί με έναν συνάδελφό του, όταν τον καλούν να προτείνει προς το Συμβούλιο Πλημ/κών σε διαφωνία Εισαγγελέως και Ανακριτού σχετικά με την προσωρινή κράτηση κατηγορουμένου για κακούργημα. Ευτυχώς που τη Δικαιοσύνη δεν την απονέμουν Εισαγγελείς, αλλά τακτικοί Δικαστές, αλλιώς θα ήμασταν στη φυλακή και όλοι οι Δικηγόροι υπερασπίσεως.

Αθήνα, 12/12/2022

Με εκτίμηση

Αλέξιος Χ. Κούγιας

