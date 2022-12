Πολιτική

“Qatar gate” - Καϊλή: Πώς συνελήφθη ο σύζυγός της

Το “καρτέρι” των αστυνομικών στο γκαράζ για τον Φραντσέσκο Τζιόρτζι και η κατάσχεση του κινητού τλεφώνου του.



Υπό διαρκή παρακολούθηση από τις βελγικές αρχές εδώ και καιρό είχε τεθεί το σπίτι της Εύας Καϊλή και του Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Όταν οι αρχές έλαβαν το «πράσινο φως» για να προχωρήσουν στην σύλληψη του Ιταλού τότε στήθηκε η ειδική επιχείρηση.

Σύμφωνα με την βελγική εφημερίδα Le Soir, άνδρες των ειδικών μονάδων της βελγικής αστυνομίας περίμεναν διακριτικά κρυμμένοι από τα ξημερώματα της Παρασκευής 9 Δεκεμβρίου τον Φραντσέσκο Τζιόρτζι, σύζυγο της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να βγει από το σπίτι στην οδό Wiertz, στην καρδιά της συνοικίας των ομογενών των Βρυξελλών, καθώς η κοινοβουλευτική ασυλία της Εύας Καϊλή δεν επέτρεπε στην αστυνομία να εισέλθει στον χώρο.

Μόλις ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι βγήκε από το γκαράζ του σπιτιού οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Μάλιστα, φαίνεται πως η κατάσχεση του κινητού τηλεφώνου του ήταν ζωτικής σημασίας, καθώς δεν πρόλαβε να ενημερώσει κανέναν. Η σύλληψή του ήταν η αρχή από μια σειρά συνολικά 16 ερευνών σε διάφορες περιοχές των Βρυξελλών, ενώ οι έρευνες για την Εύα Καϊλή και τον σύζυγό της πραγματοποιούνται και στην Αθήνα, καθώς δεσμευμένα είναι πλέον όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Εύας Καϊλή και των στενών της συγγενών, των γονιών της, της αδελφής της και του συντρόφου της, μετά από εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Le Soir, η μυστικότητα των επιχειρήσεων των βελγικών αρχών ήταν σε ύψιστο επίπεδο, με τον φάκελο να φέρει την ένδειξη «εμπάργκο» και τα ευρήματα να μην καταχωρίζονται στην εθνική αστυνομική βάση δεδομένων, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν διαρροές.

Την ίδια ώρα στην Ελλάδα, μετά τις καταιγιστιές εξελίξεις ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης διέταξε τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύας Καιλή μελών της οικογενείας της και του συντρόφου της.

Επίσης, με εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εξετάζονται οι δηλώσεις πόθεν έσχες του πατέρα της αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Εύας Καϊλή, καθώς είναι δημόσιος λειτουργός και υποχρεούται, εκ του νόμου, σε υποβολή των σχετικών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Παράλληλα, από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εντοπίστηκε εταιρεία που δημιουργήθηκε πριν ένα μήνα με αντικείμενο την εμπορία και εκμετάλλευση ακινήτων και η οποία είναι στο όνομα της Εύας Καϊλή και του συζύγου της. Η εταιρεία έχει έδρα στο Κολωνάκι και ήδη δεσμεύθηκε ενώ πραγματοποιείται έλεγχος για την εν γένει δραστηριότητα της.

