“Qatar gate” - Καϊλή: Η απάντηση της αδερφής της, Μανταλένας

Τι απαντά η αδερφή της Εύας Καϊλή στο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Όσο βαθαίνει η έρευνα για τη διαφθορά και δωροδοκία, το λεγόμενο «Qatar-gate», τα βλέμματα στρέφονται στην οικογένεια της Εύας Καϊλή. Τις τελευταίες ώρες, το όνομα της αδερφής της πολιτικού, Μανταλένας, απασχολεί τον Τύπο καθώς είναι θέμα χρόνου να καταθέσει.

Η ανακοίνωση της αδερφής της Εύας Καίλή, Μανταλένας Καϊλή, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Μιχάλη Δημητρακόπουλου

"Κατανοώντας και σεβόμενη το δικαιολογημένο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης να πληροφορηθεί τα όσα συμβαίνουν με την αδελφή μου, δημοσιοποιώ όσα γνωρίζω μέχρι στιγμής.

Ζούμε ως οικογένεια μια πρωτόγνωρη και οδυνηρή κατάσταση διαβάζοντας από τα μέσα ενημέρωσης τις κατηγορίες, που αποδίδονται στην αδελφή μου. Επί των κατηγοριών αυτών δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση ακόμα από τους δικηγόρους, που χειρίζονται την υπόθεση στις Βρυξέλλες.

Γνωρίζοντας το ήθος και την προσωπικότητα της αδελφής μου αδυνατώ να πιστέψω ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι κατηγορίες και οι προθέσεις που τις αποδίδονται. Οποιαδήποτε νεότερη πληροφόρηση υπάρξει για την αδελφή μου, άμεσα θα ενημερώσω, σεβόμενη την διαχρονική εμπιστοσύνη, την υποστήριξη των συμπολιτών μας στο πρόσωπο της και αντιλαμβανόμενη πόσο δυσαρεστημένοι θα νοιώθουν τώρα. Η Δικαιοσύνη θα κρίνει και θα σεβαστούμε απόλυτα την απόφαση της".

