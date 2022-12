Πολιτική

"Qatar gate" - Καϊλη: αναβολή στην Διάσκεψη για την καθαίρεση της

Πότε θα συνέλθει τελικώς η Διάσκεψη των Προέδρων, με αντικείμενο την καθαίρεση της Εύας Καϊλή από την αντιπροεδρία του Ευρωκοινοβουλίου.

Αναβλήθηκε για το πρωί της Τρίτης η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καθαίρεση της Εύας Καϊλή από τη θέση της εκ των 13 αντιπροέδρων του σώματος.

Στην Διάσκεψη αναμένεται να αποφασιστεί ποια θα είναι η μορφή που θα έχει η συζήτηση στην Ολομέλεια, καθώς ευρωβουλευτές τονίζουν ότι θέλουν να στείλουν σαφή μηνύματα κατά της διαφθοράς.

Εντός της Δευτέρας, πάντως, αναμένεται να συνεδριάσει, κεκλεισμένων των θυρών, η ευρωομάδα των κεντροαριστερών "Σοσιαλιστών και Δημοκρατών", στην οποία ανήκει και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, καθώς και η ευρωομάδα "Η Αριστερά", στην οποία ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Οι εξελίξεις, είναι συνεχείς και την Τρίτη αναμένονται να παρθούν αποφάσεις.

