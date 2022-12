Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: 15χρονος καταγγέλλει ασέλγεια από υψηλόβαθμο στέλεχος

Δεύτερη επίσημη καταγγελία για ασέλγεια από στέλεχος του ΜΚΟ. Τι κατήγγειλε ο 15χρονος σε ειδικούς επιστήμονες.



Σοβαρές ποινικές εξελίξεις ενδέχεται να δρομολογηθούν στην υπόθεση του ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου, μετά τα όσα ισχυρίστηκε σε συμπληρωματική κατάθεση που έδωσε σήμερα, 15χρονος φιλοξενούμενος της δομής του Βόλου.

Το αγόρι κατέθεσε σε χώρο της Στέγης του Παιδιού στην Αθήνα σε ειδικούς επιστήμονες - και όχι σε εισαγγελείς ή αστυνομικούς- και φαίνεται ότι κατήγγειλε ότι έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης ασέλγειας, από στέλεχος του ΜΚΟ που βρίσκεται στο κύκλο των προσώπων που ερευνώνται από την Εισαγγελία Ανήλικων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανήλικος είχε εξεταστεί πριν από λίγες ημέρες εντός των εγκαταστάσεων της δομής στο Βόλο , όπου φέρεται να περιέγραψε περιστατικά σωματικής κακοποίησης.

Οι αρχές εκτίμησαν πως το αγόρι, στο οποίο είχε αναφερθεί ο 19χρονος που έχει καταγγείλει σεξουαλική κακοποίηση του, πιθανότατα γνώριζε ή βίωσε και άλλα περιστατικά στα οποία δεν αναφέρθηκε στη διάρκεια εκείνης κατάθεσης.

Έτσι έγινε προσπάθεια προσέγγισης του παιδιού για τη διερεύνηση της ευαίσθητης υπόθεσης, σε άλλο, προστατευμένο περιβάλλον. Σύμφωνα με πληροφορίες, με ευθύνη της Εισαγγελίας το παιδί μεταφέρθηκε στην Αθηνα και εξετάστηκε στο Σπίτι του Παιδιού παρουσία παιδοψυχολόγου .

Ο ανήλικος φέρεται ότι αναφέρθηκε σε νέα στοιχεία λέγοντας πως είναι θύμα ασελγών πράξεων από συγκεκριμένο πρόσωπο προσδιορίζοντας τον χρόνο που καταγγέλει ότι υπέστη αυτές τις πράξεις ενώ ήταν 13 ετών.

Η κατάθεση του 15χρονου μελετάται και αξιολογείται από τις δύο εισαγγελείς ανηλίκων, οι οποίες διενεργούν την ποινική έρευνα για την Κιβωτό, ώστε να κρίνουν άμεσα τις επόμενες και πλέον κρίσιμες, καθώς ολοκληρώνεται η έρευνα τους, κινήσεις τους για καθένα από τα πρόσωπα που ελέγχονται.

